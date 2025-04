Side-by-side, alulfagyasztós vagy beépíthető hűtőszekrény? Segítünk dönteni!

Mely hűtőszekrény modellek a legkedveltebbek?

Mindenek előtt érdemes áttekinteni, milyen kialakítások állnak rendelkezésre. A side-by-side hűtőszekrény variánsok különösen népszerűek azok körében, akik nagy családdal élnek együtt, és sok élelmiszert szeretnének tárolni. A kétajtós megoldás lehetővé teszi, hogy egyik oldalon a fagyasztó, másik oldalon a hűtőtér kapjon helyet, így átláthatóbbá válhat a rendszerezés. Az alulfagyasztós hűtőknél a fagyasztó rész a készülék alsó részében helyezkedik el, így a felső rész, ahol a legtöbbször nyitjuk a hűtőajtót, kényelmesen elérhető. A beépíthető kivitel azoknak kedvez, akik fontosnak tartják, hogy a konyha egységes látványt nyújtson, és a hűtő ne lógjon ki a konyhabútor síkjából.

Másodsorban arról is megéri néhány szót ejteni, hogy a hűtő kiválasztásakor nem csupán a méret és a dizájn számít, hanem az energiafogyasztás és a korszerű funkciók is. Ha például valaki kis lakásban él, egy hatalmas side-by-side hűtő szekrény nem valószínű, hogy praktikus választás, hiszen értékes teret foglalhat el, és a háztartásban sem feltétlenül elengedhetetlen a hatalmas tárolókapacitás. Ellenben egy alulfagyasztós, közepes méretű modell ideális akkor, ha gyakran használjuk a friss élelmiszereket, és ritkábban fagyasztunk nagy mennyiséget. A beépíthető hűtő pedig esztétikailag harmonizál a konyhaszekrényekkel, de legyünk tisztában azzal, hogy a beépítés némi plusz munkát igényel.

Az okos megoldások itt is aratnak!

Ha szeretjük a modern extrákat, egyes típusok már érintőkijelzős beállítással, okosfunkciókkal és intelligens hőmérséklet-szabályozással érkeznek. Ez a fajta okosság akkor roppantul előnyös, ha gyakran utazunk, és szeretnéd ellenőrizni vagy távolról módosítani a hűtő hőfokát. Az energiahatékonyság is kiemelt szerephez jut, hiszen hosszú távon komoly rezsiköltséget spórolhatunk meg egy korszerű technológiájú készülékkel. Aki a környezettudatosságot is szem előtt tartja, annak célszerű olyan modelleket keresni, amelyeknek magas, A vagy B energiaosztály-besorolásuk van, és akár kiegészítő funkciókkal is rendelkeznek, például No Frost rendszer, fagymentes hűtés.