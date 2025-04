Hirdetés 4 órája

Új lendületben: nincs itt a nagy alkuk ideje az ingatlanpiacon

Sokan abban bíznak, hogy most olcsón lehet lakáshoz jutni, valójában azonban több tényező is abba az irányba hat, hogy az ingatlanárak stabilak maradnak, sőt, bizonyos szegmensekben emelkednek is. – A jól árazott, jó állapotú ingatlanokért ma is verseny van. A vevők gyorsan döntenek, ha valami valóban értékes kerül piacra, így komoly alkura egyszerűen nincs tér – vélekedett Tóth Valéria, a Valdibora Ingatlaniroda vezetője, aki naponta tapasztalja ezt a munkája során. Az ingatlanos szerint nem igaz az a széles körben elterjedt nézet, hogy akinek sürgős az eladás, az ár alatt értékesíti az ingatlanát.

A piacot jelenleg a magánszemélyek mellett befektetők is mozgatják. Sokan olyan tőkével bírnak, amely eddig állampapírban volt, és most új, hosszú távon értékálló lehetőséget keresnek. Emiatt az ingatlan újra kiemelkedően vonzó – tette hozzá Tóth Valéria. A kereslet különösen az olyan ingatlanok iránt nőtt meg, amelyek jól kiadhatók vagy jó elhelyezkedésük révén értékállóak. Bár a magasabb kamatkörnyezet korábban visszavetette a vásárlókedvet, az utóbbi hónapokban újra megjelentek a tudatos, felkészült vevők. Ma már azok néznek ingatlant, akik valóban vásárolni akarnak. Ők pedig pontosan tudják, mit keresnek, mennyit ér az adott ingatlan, és gyors döntéseket hoznak – hangsúlyozta Tóth Valéria. Nem látunk pánikeladásokat, az árak reálisak, de a komoly árengedmények már nem jellemzőek. Aki most vásárolna, annak ezzel számolnia kell – figyelmeztetett a Valdibora Ingatlaniroda tulajdonosa. A leendő vásárlóknak azt javasolta, ha kinéznek egy házat vagy lakást Kaposváron, ne halogassák sokáig a döntést, hiszen a belvárosi ingatlanok gyorsan gazdát cserélnek. Kaposvár, Teleki u. 11–13.

Telefon: 06-30/335-5465

www.valdiboraingatlan.hu

https://www.facebook.com/valdibora.ingatlan

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!