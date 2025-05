Árnyékolástechnika kültéren: védekezz hatékonyan a tűző nap ellen

Mit érdemes nyáron árnyékolni kültéren?

A kültéri árnyékolásnak két „kedvezményezettje” lehet: a kert és mi magunk. Az utóbbi magától értetődő, előbbi esetben pedig nem másról van szó, mint a növények védelméről a túl erős napsugárzás ellen. Valószínűleg minden kerttulajdonos megtapasztalta már, hogy az extrém forró napokon a fű, a virágok, a bokrok és a fák is rosszul viselik az időjárást. A levelek megégése mellett az öntözés is szinte semmissé válik a nap közepére, így sokan érzik, hogy semmi esélyük a nap ellen. Sokat segíthet azonban az árnyékolás: így nem csupán maga a növény kap védelmet, de a környező terület is, így például a víz is lassabban párolog el a földből.

Kültéri árnyékolás két módszerrel

Ha önmagunkat szeretnénk árnyékolni akár a teraszon, vagy éppen a medence partján, a kialakítástól függően választhatjuk a hagyományos napernyőt, vagy a napvitorlát is. Növények esetében érdemesebb csakis az utóbbira hagyatkozni. Mindkét esetben fontos azonban, hogy megfelelő minőségű terméket használjunk: ha az erős fényt felfogja az árnyékoló, a káros sugárzás ellen azonban semmit nem véd, úgy több kárt okozhat, mint jót.

