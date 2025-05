Indul a szavazás az év tesitanáraira – www.evtesitanara.hu

A Magyar Diáksport Szövetség és a K&H Bank közös kezdeményezése a tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is elindult, hogy a jelölést és szavazást követően a tanév végére kiderüljön, kik az idei év kedvenc tesitanárai. A szavazás célja azon testnevelők kiemelése és elismerése, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást, képesek elérni, hogy a mindennapos testmozgás beépüljön a diákjaik életébe, továbbá saját egészséges életvitelükkel példát mutatnak a gyerekeknek.

A jelölés időszakában tavalyhoz képest ezerrel több: 6000 jelölés futott be országszerte, 932 tesitanárra. Közülük választotta ki az MDSZ szakmai hálózata azt a megyénként maximum 3x5 főt, akikre május 1. és 11. között lehet szavazni a program honlapján: https://www.evtesitanara.hu/. A szavazás során egy IP címről naponta 1 szavazat adható le.

A három kategória:

• 200 fő, vagy az alatti iskolákban tanító testnevelő

• 200 fő fölötti iskolában tanító testnevelő

• 35 év alatti, fiatal testnevelő.

A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetjük ki, amelyet követően közöttük azonnal elindul az országos szintű szavazás.

„A legtöbben emlékszünk arra a tesitanárra, aki miatt megszerettük a futást, a kosárlabdázást, aki miatt jó szívvel gondolunk vissza a testnevelésórákra. A testnevelő pedagógusok egy életre meghatározhatják a mostani gyermekek mozgáshoz való hozzáállását is. Motiváló, lelkesítő hozzáállásuknak köszönhetően nem csak a tornateremben érzik jól magukat a diákok, hanem észrevétlenül tesznek azért is, hogy a jövő generációja később, felnőttként is aktív, egészségtudatos életet éljen. Ezeket az elhivatott pedagógusokat keressük idén is, a diákokat, szülőket pedig arra buzdítjuk, szavazatukkal köszönjék meg a tanároknak mindazt, amit a gyerekekért tesznek nap mint nap” – mondta el Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H kommunikációs vezetője.

A megtisztelő címen túl a győztesek értékes díjakat is kapnak: a vármegyei nyertesek (20x3 fő) feliratozott pólót, továbbá egyenként 25.000 Ft értékű Hervis sportszervásárlási utalványt, az országos nyertesek (3 fő) pedig feliratozott melegítőt, továbbá egyenként 330.000 Ft értékű pihenőutalványt.