Hogyan válaszd ki az ideális lakástámogatási megoldást?

1. Lakásfelújítás

Ha már rendelkezel egy saját otthonnal, az azonban komolyabb javításokra, felújításra szorul, jó eséllyel egy több millió forintos kiadásra kell számítanod.

Lehetőség van a vidéki otthonfelújítási programban való részvételre, a jogosulti kör azonban meglehetősen szűk, hiszen a feltételek közé tartozik legalább egy, saját háztartásban nevelt gyermek megléte – kivéve, ha az igénylő nyugdíjas –, az ingatlannak pedig egy 5000 fő alatti kistelepülésen kell állnia. A támogatás összege legfeljebb 3 millió forint lehet, a felújítási költségek legalább 50 százalékát pedig neked kell fedezned.

2. Önerő kedvezmény

Ha lakást szeretnél vásárolni, de a 20 százalékos önerőhöz szükséges összeget nem tudod összespórolni, több lehetőséged is van. Amennyiben a CSOK Plusz (THM: 3,2, közzétéve: 2025.07.10.) igénybevétele mellett döntesz, és az első közös otthonotokat vásároljátok meg, már 10 százalékos önerővel is jogosultak lehettek a lakáshitelre. Ha erre nincs lehetőséged, igénybe veheted az első lakásukat vásárló fiatalok önerő kedvezményét, feltéve hogy a 41. életévedet nem töltötted be.

Akár korhatár nélkül is vásárolhatsz ingatlant 10 százalékos önerővel, amennyiben energiahatékony, zöld lakás mellett döntesz: ez azt jelenti, hogy az ingatlan energetikai besorolása legalább A+, a maximális primer energiafogyasztás pedig 68 kwh/m2/év.

Az önerő tekintetében figyelembe vehető a Babaváró (THM kamattámogatással: 0,6, kamattámogatás nélkül: 10,3, közzétéve: 2025.07.10.) kölcsön, mely egy legfeljebb 11 millió forintos, szabadon felhasználható kölcsön. A Babaváró, valamint a munkáshitel legfeljebb 75%-a használható fel önerőként, amennyiben a lakáshitel igénylés benyújtása előtt legfeljebb 90 nappal vetted fel – ha ennél régebben került erre sor, önerőként a teljes összeget felhasználhatod.

2025. január 1-jétől 2025. december 31-ig lehetőség van arra is, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokat használd fel önerőként – legfeljebb a 2024. szeptember 30-án meglévő egyenleg erejéig.