Különleges házibuli Siófokon

2025. augusztus 12, Siófok. Egy igazi időutazásra hívunk mindenkit Kálmán Imre Szabadtéri Színpadra. A Hungária örökzöld, jól ismert dallamaira repülünk vissza a múltba. A Te jegyed már megvan? https://muvelodesikozpont-siofok.hu/.../made-in-hungaria.../

Tarts velünk egy igazi házibuliba! Idézzük meg együtt a Szent István parkot, az Ipoly mozit, a Dagály Fürdőt – szűkebb hazánk, a budapesti XIII. kerület nevezetes pontjait; és a Ki mit tud?-ok korszakát, amikor is egy kezdő, fiatal zenekar még pálmafákat tudott a Váci út macskaköveire varázsolni. Húsz éve tartották az ősbemutatót, több száz telt házas előadás után pedig most újra műsorra tűzik a legendás musicalt, társulatunk fiatal művészeinek közreműködésével. Egy generáció felnőtt, de a rock and roll örök!

Szereplők:

Ricky, azaz „Amerika magyarhangja”: Fekete Gábor

Jerry Lee Lewis: Kékesi Gábor

Rudi, cukrász, dobon: Kenderes Csaba

Röné, a csókkirály, gitáron: Lukács Dániel

Csipu, szaxi és egyebek: Brunczlík Péter

Tripolisz, bass: Károlyi Krisztián

Kis Nyírő, önkéntes technikus: Konfár Erik

Bigali elvtárs, polifunkcionárius: Fila Balázs

Vera: Horváth Csenge

Marina: Kónya Merlin Renáta

Duci Juci: Katz Zsófi