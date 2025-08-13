39 perce
A Lakics Gépgyártó Kft. 40. jubileuma
Idén ünnepli megalakulásának 40. évfordulóját a Lakics Gépgyártó Kft. A garázsvállalkozóként indult acélipari gépgyártó vállalkozás annó antennaorsókat gyártott, ma pedig hegesztett és forgácsolt motor- és generátorházakat; csapágypajzsokat; valamint vízerőművek turbinaházait, csőrendszereit és szerkezeti alkatrészeit gyártja.
A családi vállalkozás jelentős növekedésen ment keresztül
A cég erős pozíciókat épített ki szélerőművek beszállítójaként, emellett a vasúti és atomenergetikai szektor beszállítója. Vevői között olyan multinacionális szereplők vannak, mint az ABB, Siemens és az General Electric.
Lakics László 1985-ben alapította meg a vállalatot Sántoson. A családi vállalkozás azóta eltelt évtizedei alatt jelentős növekedésen ment keresztül. 1995-ben megvásárolták a komlói bányagépgyárat, majd 2010-ben új gyárat nyitottak Kaposváron, amiket folyamatosan fejlesztenek.
A Lakics Gépgyártó Kft. tevékenységei egészen sokrétűek, lefedve az acélszerkezetek gyártásának szinte minden fázisát. Ezek közé tartozik többek között az alkatrészgyártás, élhajlítás, hengerítés, hegesztés, lakatos szerkezet összeállítás, feszültségcsökkentés, mechanikai gépi CNC megmunkálás, felületkezelési-festési eljárások, anyagmozgatás és lézeres, viziometriás és mérőeszközös minőségellenőrzés, hegesztési varratvizsgálatok. A vállalat mindent megtesz annak érdekében, hogy termékei megfeleljenek vevőik magas minőségi elvárásainak.
A vállalat nemcsak a gazdaságban, hanem a helyi közösség életében is fontos szerepet tölt be, munkahelyeket teremtve és hozzájárulva a régió fejlődéséhez.
A 40 éves jubileum nem csupán egy mérföldkő a Lakics Gépgyártó Kft. történetében, hanem egy családi hagyomány folytatása is a jövőre nézve: a folyamatos fejlődésre, innovációra és a magas minőség fenntartására.
A Gépgyártó 2023-ban 360 kW teljesítményű naperőművet telepített, és 2024-ben új vállalatirányítási rendszert vezetett be az eredményesség és a gyártástervezés jegyében. A Lakics Gépgyártó gépparkjának modernizálását folyamatos gép- és eszközbeszerzések, valamint felújítások biztosítják. A cég lépést tart az ipar technológiai újításaival, legyen az 3D lézeres geometria pontosságmérés, vagy viziometriás AI minőség-ellenőrzés, lézeres projektor a lakatos szerkezet összeállításhoz.
Elköteleződtek a folyamatos javulás és fenntarthatóság iránt.
Dolgozóik modern munkakörnyezetet biztosítanak, az öltözőket, az üzemet, az irodákat rendszeresen felújítják. Család és kutyabarát munkahelyként rendszeres home office lehetőséget biztosítanak. Saját tanműhellyel és főállású oktatóval rendelkeznek, CNC forgácsolást tanítanak diákjaiknak. Nyári gyakorlatos és duális képzéses diákokat is fogadnak.
Együttműködnek a régió acélszerkezet gyártó és forgácsoló cégeivel, jó alvállalkozói és kooperációs kapcsolatokat alakítottak ki. Aktív tagjai a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszternek, amelynek keretében a régió gépgyártó vállalkozásai rendszeresen találkoznak, megosztják egymással tapasztalataikat.
A vállalkozás egy születésnapi eseménnyel ünnepelte meg az elmúlt negyven évet. Dolgozóikat és családjaikat Sikondán látták vendégül.