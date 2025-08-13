A Lakics Gépgyártó Kft. 40. jubileuma

A cég erős pozíciókat épített ki szélerőművek beszállítójaként, emellett a vasúti és atomenergetikai szektor beszállítója. Vevői között olyan multinacionális szereplők vannak, mint az ABB, Siemens és az General Electric.

Lakics László 1985-ben alapította meg a vállalatot Sántoson. A családi vállalkozás azóta eltelt évtizedei alatt jelentős növekedésen ment keresztül. 1995-ben megvásárolták a komlói bányagépgyárat, majd 2010-ben új gyárat nyitottak Kaposváron, amiket folyamatosan fejlesztenek.

A Lakics Gépgyártó Kft. tevékenységei egészen sokrétűek, lefedve az acélszerkezetek gyártásának szinte minden fázisát. Ezek közé tartozik többek között az alkatrészgyártás, élhajlítás, hengerítés, hegesztés, lakatos szerkezet összeállítás, feszültségcsökkentés, mechanikai gépi CNC megmunkálás, felületkezelési-festési eljárások, anyagmozgatás és lézeres, viziometriás és mérőeszközös minőségellenőrzés, hegesztési varratvizsgálatok. A vállalat mindent megtesz annak érdekében, hogy termékei megfeleljenek vevőik magas minőségi elvárásainak.

A vállalat nemcsak a gazdaságban, hanem a helyi közösség életében is fontos szerepet tölt be, munkahelyeket teremtve és hozzájárulva a régió fejlődéséhez.

A 40 éves jubileum nem csupán egy mérföldkő a Lakics Gépgyártó Kft. történetében, hanem egy családi hagyomány folytatása is a jövőre nézve: a folyamatos fejlődésre, innovációra és a magas minőség fenntartására.