A Pepita.hu családbarát webáruház közel 6 millió ajánlattal készül az őszi szezonra

Országszerte egyre többen választják a Pepita.hu-t

A legfrissebb adatok alapján a Pepita.hu az egész országban kiemelkedő népszerűségnek örvend, ugyanis a 2025-ben leadott rendelések közel 70%-a Pest vármegyén kívüli településről érkezett. Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Győr-Moson-Sopron, Bács-Kiskun, Fejér és Hajdú-Bihar vármegyében kerül kiszállításra a legtöbb csomag, de az ország többi területén is folyamatosan növekszik a vásárlóközönség.

Érdekesség, hogy amíg országos szinten nem mutatkozik különbség a szállítási módok százalékos megoszlásában, addig a fizetési opciók közül Budapesten és Pest vármegyében többen választják a bankkártyás vásárlást, mint az ország egyéb területén. A Pepita.hu statisztikái a vásárlói preferenciáka is kiterjednek: a nők főként játékokat, mindennapi fogyasztási cikkeket és háztartási kellékeket helyeznek a kosarukba, a férfiak azonban a kertrendezéssel kapcsolatos és az elektronikai ajánlatokat keresik leginkább.

Fergeteges akciók a Pepita 8. születésnapja alkalmából

A családbarát webshop idén ünnepli 8. születésnapját, amelyet egy nagyszabású kampány keretében készül emlékezetessé tenni a vásárlói számára. A szülinapi promócióban akciós termékek széles választéka várja majd az érdeklődőket, szeptember elejétől több mint 2 héten keresztül. A Pepita.hu 6 milliós termékpalettával igyekszik minél egyszerűbbé tenni a családi bevásárlást, nemcsak nyári ajánlatokkal, hanem már őszi és téli újdonságokkal is.

Minden egy helyen, amire egy családnak szüksége lehet

A Pepita.hu folyamatosan bővülő, színes kínálatában a legkisebbektől kezdve a család minden tagja megtalálhatja a számára tökéletes terméket, legyen szó játszószőnyegről, a legmodernebb elektromos fogkeféről, vagy éppen egy multifunkciós konyhai robotgépről. A webáruház célja, hogy a vásárlás ne csak egyszerű és gyors, hanem kényelmes és élvezetes is legyen.

Országos kiszállítás kedvező árakon

A gyors és kényelmes online vásárlás mellett a webáruház másik nagy erőssége a széleskörű kézbesítési lehetőségek és fizetési módok biztosítása. A Pepita országos lefedettsége révén képes eljuttatni a csomagokat akár az ország legapróbb szegletében lévő legkisebb településekre is. A kiszállítás általában 1-3 munkanapon belül megtörténik, és a házhozszállítás mellett lehetőség van csomagautomatába vagy csomagpontra is kérni a rendelést. A fizetési mód rugalmasan kiválasztható: online bankkártyás vásárlás, banki átutalás, utánvét vagy Pepita utalvány is felhasználható.