3 órája
Gépi és CNC forgácsoló, fémipari betanított és segédmunkás, üzemi koordinátor, műszakvezető munkakörökre hirdet felvételt a Kapos Atlas Gépgyár Kft.
A Kapos Atlas Gépgyár Kft. felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:
Üzemi koordinátor
- üzemrészek közötti szervezési, kommunikációs feladatok
- gyártáshoz kapcsolódó, hatékony működést támogató koordináció
- SAP kezelése a gyártás támogatására
Műszakvezető
- 2 műszakos munkarendben az adott terület műszaki irányítása
- napi feladatok szervezése a gyártásba
- dolgozókkal kapcsolatos kommunikáció
Gépi forgácsoló, CNC forgácsoló
- CNC gépek kezelése 2 műszakos munkarendben (szakirányú végzettség vagy tapasztalat elvárás)
Szerelő
- a gyártott termékek szerelése (középfokú műszaki végzettség, mezőgazdasági gépszerelő végzettség előny)
Betanított gépkezelő
- előny a műszaki végzettség, gépkezelési tapasztalat
Fémipari betanított munkás / Segédmunkás
- gyártott alkatrészek tisztítása, egyengetése
Megváltozott munkaképességű kollégák jelentkezését is várjuk udvaros, takarító munkakörökbe.
Amit kínálunk:
- versenyképes juttatási csomag
- kiemelkedő béren kívüli juttatási csomag (biztosítások, cafetéria, bónusz)
- bejárás / lakhatás támogatása
Jelentkezni a munkakör megjelölésével, önéletrajzzal és bizonyítványokkal a [email protected] e-mail-címen lehet.
