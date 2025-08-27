augusztus 27., szerda

PR cikk

Gépi és CNC forgácsoló, fémipari betanított és segédmunkás, üzemi koordinátor, műszakvezető munkakörökre hirdet felvételt a Kapos Atlas Gépgyár Kft.

PR cikk
A Kapos Atlas Gépgyár Kft. felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:

Üzemi koordinátor

  • üzemrészek közötti szervezési, kommunikációs feladatok
  • gyártáshoz kapcsolódó, hatékony működést támogató koordináció
  • SAP kezelése a gyártás támogatására

Műszakvezető

  • 2 műszakos munkarendben az adott terület műszaki irányítása
  • napi feladatok szervezése a gyártásba
  • dolgozókkal kapcsolatos kommunikáció

Gépi forgácsoló, CNC forgácsoló

  •  CNC gépek kezelése 2 műszakos munkarendben (szakirányú végzettség vagy tapasztalat elvárás)

Szerelő

  • a gyártott termékek szerelése (középfokú műszaki végzettség, mezőgazdasági gépszerelő végzettség előny)

Betanított gépkezelő

  • előny a műszaki végzettség, gépkezelési tapasztalat

Fémipari betanított munkás / Segédmunkás

  • gyártott alkatrészek tisztítása, egyengetése

Megváltozott munkaképességű kollégák jelentkezését is várjuk udvaros, takarító munkakörökbe.

Amit kínálunk:

  • versenyképes juttatási csomag
  • kiemelkedő béren kívüli juttatási csomag (biztosítások, cafetéria, bónusz)
  • bejárás / lakhatás támogatása

Jelentkezni a munkakör megjelölésével, önéletrajzzal és bizonyítványokkal a [email protected] e-mail-címen lehet.

cid:image001.png@01DBA552.30AF0780

 

