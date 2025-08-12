Igazi kulturális fieszta lesz az idei Boglári Szüreti Fesztivál

A zenei kínálatban olyan előadók szerepelnek, mint a Road, Neoton Família Sztárjai, Ismerős Arcok, Pápai Joci, Deák Bill Gyula, Kalapács és a Firkin. A Zenepavilonban napközben gyerekprogramokkal, esténként koncertekkel és táncházakkal (zumba, salsa, néptánc, country) készülnek. A kisebb színpadokon és pavilonokban számos akusztikus és helyi zenekar lép fel, köztük a Blues Fathers, Selfish Murphy és a Lajtha László AMI fúvószenekar.

A zene mellett sport- és közösségi események is helyet kapnak a kínálatban: lesz futóverseny, családi foci, szkander- és teqball bajnokság, motoros és autós találkozó, valamint kézműves vásár és vidámpark. Újdonságként rajzverseny, chili evőverseny és aerobikfoglalkozás is színesíti a programot. A kiállítási területen horgászati, vadászati, autós és építőipari innovációk mutatkoznak be. Afrika, mint idei kiemelt vendég, mindennap más-más kulturális arcát mutatja meg.

A fesztivál utolsó napján, augusztus 20-án, a Boglári Kupa Horgászverseny mellett élő utcazenészek szórakoztatják a közönséget, a kézműves vásár és a vidámpark pedig egész nap várja az érdeklődőket.

A rendezvény az idei évben is teljesen ingyenes, így bárki élvezheti a kulturális és szórakoztató programokat. A programok összeállításánál nagy gondot fordítottak arra, hogy minden korosztály számára kínáljanak kikapcsolódási lehetőséget. A gyerekektől akár az idősebb korosztályig mindenki megtalálhatja az ínyére való szórakozási lehetőséget az 5 napos rendezvényen.

A szervezők mindenkit várnak egy felejthetetlen, színes és változatos fesztiválra, ahol a zene, a kultúra és a közösség összefonódik a balatoni nyár egyik legszebb eseményén.

Részletes program: www.borbulibalaton.hu