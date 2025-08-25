4 órája
Ingatlan, mint befektetés 2025-ben: menedék, tőkevédelem vagy extra profit lehetőség?
A stabilitás új neve: épített ingatlan – és amit az okos pénz már régóta tud.
Forrás: Imperial Holding Group
A 2020-as évek első fele bővelkedett olyan gazdasági és geopolitikai eseményekben, amelyek miatt a klasszikus portfólióépítés alapjai megremegtek. A kamatszintek hektikusan változnak, az inflációs hullámokat még mindig nyögi a fogyasztás, a részvénypiacok volatilisek, a kripto pedig már csak a legmerészebbek játéka. Eközben van egy befektetési eszköz, amely nemcsak túlélte az elmúlt éveket, hanem erősödött is: az ingatlan.
Az ingatlan, mint inflációkövető értékőrző
Az MNB és a KSH adatai szerint az elmúlt öt évben a lakóingatlanok országos átlagos áremelkedése éves szinten 8–11% között mozgott, míg a belvárosi vagy agglomerációs prémiumszegmensben ez megközelítette a 15%-ot. Az ingatlan tehát nemcsak értékálló, hanem természetes inflációkövető is.
Emellett kiadható, örökölhető, eladható, és ha saját célra épül, adómentesen használható vagyon is egyben.
Számoljunk: épített vagy vásárolt ingatlan?
Sokan a használt ingatlanvásárlásban látják a gyors megoldást, azonban:
• a piacon elérhető házak többsége elavult műszakilag,
• energetikailag gyenge (rossz besorolás = magas rezsi),
• és gyakran túl van árazva a valós műszaki tartalomhoz képest.
Ezzel szemben az új építésű házak jobb energetikai minősítéssel bírnak, alacsonyabb fenntartási költségűek, és értékállóbbak hosszabb távon – főleg, ha jól kivitelezett projektről van szó.
A 2025-ös négyzetméterárak alapján:
• Használt, jó állapotú ház: 750–850 ezer Ft/m²
• Új építésű társasházi lakás: 950–1,200 ezer Ft/m²
• Saját építésű családi ház (generálkivitelezéssel): ~680–750 ezer Ft/m²
Az építés tehát nemcsak műszakilag logikusabb, hanem pénzügyileg is kedvezőbb, különösen, ha nem önszervezéssel, hanem professzionális generálkivitelezővel valósul meg. Azonnali eladás esetén is 25-32% profitot hozhat.
A tőke akkor táncol, ha a ház jól épül fel – szó szerint
Egyre több kisbefektető gondolkodik abban, hogy nemcsak lakhatási céllal, hanem vagyonkezelési stratégiaként is saját beruházású ingatlanban gondolkodik. Ez lehet:
• önálló családi ház,
• ikerház,
• vagy hosszú távú kiadásra optimalizált otthon.
Ebben a logikában kap szerepet a generálkivitelezéssel épülő ház, amelynél az idő, a költség és a minőség egyszerre kontroll alatt tartható. Nem kell hozzá szakmai ismeret, sem munkaszervezés: csak pénz.
Az Imperial Holding, mint biztonságos kivitelezési partner
A magyar piacon kevés olyan szereplő van, amely tőkeerő, tapasztalat, technológia és ügyfélelégedettség terén is kimagaslik – az Imperial Holding ezek közé tartozik. A 1989 óta működő, AAA minősítésű családi cég az elmúlt években több száz otthont épített fel kulcsrakészen, és kiszámítható készház-rendszerekkel dolgozik.
Kulcselőnyük, hogy előregyártott technológiával akár 5–6 hónap alatt képesek kulcsrakész házat átadni, fix költségvetéssel, országos lefedettséggel, saját mérnöki jelenléttel.
Ez nemcsak kényelmet jelent az építtető számára, hanem pénzügyi kiszámíthatóságot is: a kockázatok elporladnak, az érték pedig az ügyfélé marad.
Záró gondolat: ha már befektetsz, fektess abba, ami megmarad
Az ingatlan olyan eszköz, ami lakhatást, tőkét, biztonságot és örökíthető vagyont jelent egyben. De nem mindegy, milyen áron és hogyan épül meg.
A jövő ingatlanjai nem a piacon keresendők, hanem tervezőasztalon és építkezésen születnek meg – és ehhez elengedhetetlen a pénzügyileg is fegyelmezett, technológiailag is korszerű kivitelezés.
Az Imperial Holding ebben a szemléletben nemcsak házat épít, hanem pénzügyi biztonságot is – tégla formájában.
További információért kattintson ide >>>