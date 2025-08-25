Ingatlan, mint befektetés 2025-ben: menedék, tőkevédelem vagy extra profit lehetőség?

A 2020-as évek első fele bővelkedett olyan gazdasági és geopolitikai eseményekben, amelyek miatt a klasszikus portfólióépítés alapjai megremegtek. A kamatszintek hektikusan változnak, az inflációs hullámokat még mindig nyögi a fogyasztás, a részvénypiacok volatilisek, a kripto pedig már csak a legmerészebbek játéka. Eközben van egy befektetési eszköz, amely nemcsak túlélte az elmúlt éveket, hanem erősödött is: az ingatlan.

Az ingatlan, mint inflációkövető értékőrző

Az MNB és a KSH adatai szerint az elmúlt öt évben a lakóingatlanok országos átlagos áremelkedése éves szinten 8–11% között mozgott, míg a belvárosi vagy agglomerációs prémiumszegmensben ez megközelítette a 15%-ot. Az ingatlan tehát nemcsak értékálló, hanem természetes inflációkövető is.

Emellett kiadható, örökölhető, eladható, és ha saját célra épül, adómentesen használható vagyon is egyben.

Forrás: Imperial Holding Group

Számoljunk: épített vagy vásárolt ingatlan?

Sokan a használt ingatlanvásárlásban látják a gyors megoldást, azonban:

• a piacon elérhető házak többsége elavult műszakilag,

• energetikailag gyenge (rossz besorolás = magas rezsi),

• és gyakran túl van árazva a valós műszaki tartalomhoz képest.

Ezzel szemben az új építésű házak jobb energetikai minősítéssel bírnak, alacsonyabb fenntartási költségűek, és értékállóbbak hosszabb távon – főleg, ha jól kivitelezett projektről van szó.

A 2025-ös négyzetméterárak alapján:

• Használt, jó állapotú ház: 750–850 ezer Ft/m²

• Új építésű társasházi lakás: 950–1,200 ezer Ft/m²

• Saját építésű családi ház (generálkivitelezéssel): ~680–750 ezer Ft/m²

Az építés tehát nemcsak műszakilag logikusabb, hanem pénzügyileg is kedvezőbb, különösen, ha nem önszervezéssel, hanem professzionális generálkivitelezővel valósul meg. Azonnali eladás esetén is 25-32% profitot hozhat.

Forrás: Imperial Holding Group

A tőke akkor táncol, ha a ház jól épül fel – szó szerint

Egyre több kisbefektető gondolkodik abban, hogy nemcsak lakhatási céllal, hanem vagyonkezelési stratégiaként is saját beruházású ingatlanban gondolkodik. Ez lehet:

• önálló családi ház,

• ikerház,