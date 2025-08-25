Mega iskolakezdés – Mega kedvezmények!

augusztus 25., hétfő

Az iskolakezdés időszaka mindig nagy kihívás a családok számára, hiszen rengeteg eszközt kell beszerezni, és nem egyszerű mindenből a megfelelőt megtalálni. A Megapapír azonban évek óta azon dolgozik, hogy a vásárlók számára ezt a folyamatot a lehető legegyszerűbbé és legkényelmesebbé tegye.  

PR cikk
Egy hatalmas, 700 négyzetméteres üzletben kínálják az iskolaszereket, írószereket és kiegészítőket. Ami igazán különlegessé teszi őket, hogy nem csak a szezon csúcsán van nagy árukészletük, hanem az iskolakezdés után is folyamatosan pótolható minden termék. Így a vásárlók mindig megtalálják náluk a szükséges eszközöket, nem kell aggódniuk, ha valami kimaradt vagy elfogyott a tanév közben. 

A Megapapírnál nemcsak a termékek széles választékával találkoznak a vásárlók, hanem egy olyan szakértői csapattal is, akik készséggel állnak rendelkezésre. Legyen szó egyéni listáról vagy egyedi igényekről, segítenek megtalálni a legjobb megoldásokat, hogy minden család számára egyszerűbb legyen az iskolakezdés.  

Kényelmes előrendelési lehetőség 

Különösen hasznos az a szolgáltatásuk, hogy a vásárlók e-mailben is elküldhetik listájukat a következő címekre: 

[email protected]
[email protected] 

Ezt követően a csapat összeállítja a megrendelést, egyeztet a vásárlóval, majd egyszerűen átvehetővé teszi az összeállított csomagot. Ez különleges segítség azoknak, akiknek nincs idejük vagy lehetőségük személyesen mindent kiválasztani. 

Az aktuális akciók leggyorsabban a Megapapír Facebook-oldalán követhetők nyomon, így érdemes ott is figyelni az újdonságokat!  

Kaposvár, Raktár u. 2. 
Tel.: 82/526-111

 

 

