5 autós mítosz, amit ideje végleg elfelejteni

Makacs autós tévhitek és a valóság

Az autózás világában sok kérdésben megoszlanak a vélemények és rengeteg tévhit kering a sofőrök között. Valóban megéri a drágább, prémium üzemanyag? Elég, ha a guminyomás-ellenőrző rendszerre (TMPS) hagyatkozunk? Érdemes nyáron spórolás céljából kikapcsolni a légkondit? Ilyen és ehhez hasonló állításokat vizsgálunk meg a következőkben, hogy kiderüljön, mi az igazság az autós mítoszok mögött.

Tévhit 1: A prémium üzemanyag minden jármű számára kedvezőbb

A legtöbb benzinkúton többféle üzemanyag közül választhatunk. A normál mellett ott van a prémium változat is, amely magasabb oktánszámú és rendszerint körülbelül 10%-kal drágább. De vajon tényleg érezhetően javítja a teljesítményt és csökkenti a fogyasztást, vagy inkább csak egy ügyes marketingfogásról van szó?

Az igazság az, hogy a magasabb oktánszám valóban előnyt jelenthet, de csak azoknál a motoroknál, amelyeket kifejezetten erre terveztek. Az átlagos, normál kompressziójú motoroknál a különbség szinte elhanyagolható.

Tévhit 2: A gumiabroncsnyomás ellenőrzése csak akkor szükséges, ha lapos az abroncs

Ez a tévhit több formában is él. Vannak, akik szerint a modern TPMS-rendszerek helyettünk figyelnek, így nem kell manuálisan ellenőrizni a guminyomást. Mások úgy gondolják, a nyomásvesztés szabad szemmel is könnyen észrevehető. Sajnos egyik állítás sem igaz.

A TPMS többnyire csak a nagyobb nyomáscsökkenést jelzi, a kisebb eltéréseket nem. A szemmel látható jelek pedig már általában túl későn mutatkoznak meg. Nem véletlen, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség felmérése szerint az autósok 71%-a alacsonyabb nyomású gumival közlekedett a vizsgálatok idején. Az a helyes gyakorlat, ha legalább 1-2 havonta ellenőrizzük a guminyomást, ezt ráadásul ingyen megtehetjük a legtöbb benzinkúton.

Tévhit 3: A légkondicionáló használata drasztikusan növeli a fogyasztást

Sokan még a legnagyobb nyári hőségben sem szívesen kapcsolják be a klímát, mert attól tartanak, hogy jelentősen megemeli az üzemanyag-fogyasztást. A valóságban a helyzet jóval árnyaltabb: a légkondicionáló átlagosan mindössze 8-10%-kal csökkenti az autó üzemanyag-hatékonyságát. Ezért nem érdemes szenvedni a forróságban, a kényelmesebb és biztonságosabb vezetés érdekében nyugodtan használjuk a klímát.