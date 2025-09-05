1 órája
5 autós mítosz, amit ideje végleg elfelejteni
Az autózással kapcsolatban rengeteg mítosz és féligazság kering, amelyeket sokan készpénznek vesznek. Ezeknek járunk most utána és a következőkben öt makacs autós mítoszt veszünk sorra, és megmutatjuk, mi az igazság mögöttük!
Forrás: Freepik
Makacs autós tévhitek és a valóság
Az autózás világában sok kérdésben megoszlanak a vélemények és rengeteg tévhit kering a sofőrök között. Valóban megéri a drágább, prémium üzemanyag? Elég, ha a guminyomás-ellenőrző rendszerre (TMPS) hagyatkozunk? Érdemes nyáron spórolás céljából kikapcsolni a légkondit? Ilyen és ehhez hasonló állításokat vizsgálunk meg a következőkben, hogy kiderüljön, mi az igazság az autós mítoszok mögött.
Tévhit 1: A prémium üzemanyag minden jármű számára kedvezőbb
A legtöbb benzinkúton többféle üzemanyag közül választhatunk. A normál mellett ott van a prémium változat is, amely magasabb oktánszámú és rendszerint körülbelül 10%-kal drágább. De vajon tényleg érezhetően javítja a teljesítményt és csökkenti a fogyasztást, vagy inkább csak egy ügyes marketingfogásról van szó?
Az igazság az, hogy a magasabb oktánszám valóban előnyt jelenthet, de csak azoknál a motoroknál, amelyeket kifejezetten erre terveztek. Az átlagos, normál kompressziójú motoroknál a különbség szinte elhanyagolható.
Tévhit 2: A gumiabroncsnyomás ellenőrzése csak akkor szükséges, ha lapos az abroncs
Ez a tévhit több formában is él. Vannak, akik szerint a modern TPMS-rendszerek helyettünk figyelnek, így nem kell manuálisan ellenőrizni a guminyomást. Mások úgy gondolják, a nyomásvesztés szabad szemmel is könnyen észrevehető. Sajnos egyik állítás sem igaz.
A TPMS többnyire csak a nagyobb nyomáscsökkenést jelzi, a kisebb eltéréseket nem. A szemmel látható jelek pedig már általában túl későn mutatkoznak meg. Nem véletlen, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség felmérése szerint az autósok 71%-a alacsonyabb nyomású gumival közlekedett a vizsgálatok idején. Az a helyes gyakorlat, ha legalább 1-2 havonta ellenőrizzük a guminyomást, ezt ráadásul ingyen megtehetjük a legtöbb benzinkúton.
Tévhit 3: A légkondicionáló használata drasztikusan növeli a fogyasztást
Sokan még a legnagyobb nyári hőségben sem szívesen kapcsolják be a klímát, mert attól tartanak, hogy jelentősen megemeli az üzemanyag-fogyasztást. A valóságban a helyzet jóval árnyaltabb: a légkondicionáló átlagosan mindössze 8-10%-kal csökkenti az autó üzemanyag-hatékonyságát. Ezért nem érdemes szenvedni a forróságban, a kényelmesebb és biztonságosabb vezetés érdekében nyugodtan használjuk a klímát.
Tévhit 4: Az elektromos járművek valójában nem környezetbarátabbak
Kevés terület szül annyi vitát, mint az elektromos autók. Az egyik leggyakoribb tévhit, hogy valójában nem is környezetbarátabbak a hagyományos, belső égésű motorral szerelt járműveknél.
Igaz, hogy a gyártás, főleg az akkumulátorok előállítása, több szén-dioxid-kibocsátással jár. Ugyanakkor ez a hátrány rövid időn belül kiegyenlítődik. Egy 2022-es kutatás szerint a teljes élettartamra vetített kibocsátásuk akár 89%-kal alacsonyabb lehet, mint a benzines vagy dízel autóké.
Tévhit 5: A négyévszakos gumi rossz választást jelent
Ez a tévhit szerencsére egyre inkább háttérbe szorul, de még mindig sokan óva intenek a négyévszakos gumi vásárlástól. A technológia azonban rengeteget fejlődött, és ma már sok modell kifejezetten jó teljesítményt nyújt. Kiváló választás lehet azoknak, akik 160 lóerőnél nem erősebb autót használnak, évente kevesebb mint 10 ezer kilométert vezetnek, többnyire városi közlekedésben, és ritkán találkoznak jeges-havas körülményekkel.
