3 órája
Az Ethereum növekedése meghaladja a Bitcoinét a 2025-ös harmadik negyedévben
Az Ethereum erőteljes visszatérést mutatott a 2025-ös harmadik negyedévben, miután korábban piaci kihívásokkal kellett szembenéznie. A Bitcoin ára 16%-os erősödést mutatott 2025 márciusáig. Ezen időszak alatt az Ethereum értéke körülbelül 50%-kal csökkent. A helyzet jelentősen megváltozott az utolsó negyedévben.
Forrás: iforex.hu
Az Ethereum és a Bitcoin közötti kapcsolat most érdekes történetet mesél el. A Bitcoin az előző hónapokban viszonylag stabil maradt, miközben az Ethereum figyelemre méltó növekedést mutatott. Ez a drámai változás egybeesik az Ethereum ETF-ek iránti növekvő érdeklődéssel és a nagyobb elfogadottsággal. 2025-re mind a Bitcoin, mind az Ethereum eszközei növekvő globális elfogadottságot tapasztaltak, a hétköznapi felhasználóktól a kormányokig. Ennek ellenére az Ethereum legutóbbi teljesítménye világszerte felkeltette a befektetők figyelmét. Sokan most újragondolják kriptovaluta befektetési megközelítésüket.
Az Ethereum felülmúlja a Bitcoin növekedését a 2025-ös harmadik negyedévben
A kriptovaluta piac ebben a negyedévben figyelemre méltó változást mutat. Az Ethereum páratlan emelkedést mutatott a Bitcoin ellen. Ez a teljesítménykülönbség az egyik legnagyobb tőkeáramlást jelenti a kriptovaluták két legfontosabb eszköze között az utóbbi években.
Az Ethereum 52%-ot nyert, míg a Bitcoin csak 16%-ot.
Az Ethereum 2025-ös harmadik negyedévi teljesítménye minden várakozást felülmúlt, 83%-os emelkedéssel a negyedévben. Az ETH a legjövedelmezőbb harmadik negyedévére tart 2015-ös hálózati indulása óta. Ezzel szemben a Bitcoin mindössze 10-16%-os növekedést ért el ugyanebben az időszakban. Ez szokatlanul széles teljesítménykülönbséget eredményezett a két vezető kriptovaluta között.
Az Ethereum növekedése még lenyűgözőbb, ha megnézzük a múltbeli mintákat. Az elmúlt kilenc harmadik negyedév közül mindössze egy zárult pozitívan az ETH számára . Az aktuális teljesítmény nagy dolog, mivel az Ethereum történelmi harmadik negyedéves medián értéke 8,19%, amely közel tízszerese a hosszú távú átlagának, amely 9,3%.
Az ETH 2025. augusztus 24-én rövid időre elérte a £3934,05-öt , megdöntve a 2021. novemberi rekordját. Az ár most £3466,75 és £3509,43 között mozog 2025. augusztus 26-án . Az ETH éves növekedése 58,82%-ot mutat .
Az ETH/BTC arány, amely a két eszköz közötti erőt mutatja, 38%-kal emelkedett az utolsó 30 napban . Az ETH/BTC nyitott érdeklődési aránya új csúcsokat ért el . Ez azt mutatja, hogy a származtatott tőkeáramlások most már az Ethereumot részesítik előnyben a Bitcoin ellenében.
Mi hajtotta az Ethereum 2025-ös harmadik negyedévi növekedését?
Az Ethereum a 2025-ös harmadik negyedévben felülmúlta más kriptovalutákat, beleértve a Bitcoint is. Három fő tényező dolgozott együtt, hogy létrejöjjenek azok a tökéletes feltételek, amelyek lehetővé tették Ethereum figyelemre méltó teljesítményét.
Az Ethereum ETF-ek jóváhagyásának hatása
Az ETH rendkívüli növekedést mutatott, amikor a spot Ethereum ETF-ek 2025 elején elindultak. Ezek az ETF termékek a harmadik negyedévben még népszerűbbé váltak, és lehetővé tették mind az intézményi, mind a kiskereskedelmi befektetők számára, hogy szabályozott módon fektessenek be az ETH-ba.
Az ETF áramlások hatalmas pénzmennyiséget mutatnak, amely Ethereum-alapú pénzügyi termékekbe áramlott:
- A BlackRock ETHA ETF vezetett a piacon, több mint £1,7 milliárdnyi eszközzel 2025 augusztusáig
- A Fidelity FETH terméke lett a második, £1,2 milliárddal
- Ezek a két Ethereum ETF több tőkét vonzottak be a harmadik negyedévben, mint összes Bitcoin ETF az adott időszakban
Az új kriptovaluta befektetők inkább az ETH ETF-eket választották. A friss vásárlók körülbelül 65%-a mondta, hogy az Ethereum előnyei a Bitcoinhoz képest motiválták őket a befektetésre. Az ETF jóváhagyás következtében augusztus közepére 2,3 millió ETH mozdult el tőzsdékről hosszú távú tárolásba.
Hogyan reagált a Bitcoin az Ethereum lendületére?
Az Ethereum a 2025-ös harmadik negyedévben szenzációs növekedésével a címlapokra került. A Bitcoin válasza erre a változásra szintén egy fontos piaci fejleményt mutat. A világ első kriptovalutája új kihívásokkal szembesült, ahogy a befektetők a fő versenytársára, az Ethereumra irányították figyelmüket.
Hol használják leginkább az Ethereumot és a Bitcoint?
Az Ethereum és a Bitcoin más célokat szolgálnak a mai digitális gazdaságban. Ezek a vezető kriptovaluták saját teret hoztak létre a kriptovilágban, és használatuk azt mutatja, hogy technológiájuk miként működik eltérően.
Ki hajtja az Ethereum ralit?
Különböző befektetői és fejlesztői csoportok formálták az Ethereum figyelemre méltó harmadik negyedévi raliját. A befektetési minták és a fejlesztési munkák segítenek megérteni, miért teljesített jobban az Ethereum a Bitcoinhoz képest ebben az időszakban.
Következtetés
Az Ethereum figyelemre méltó teljesítménye a Bitcoin ellen a 2025-ös harmadik negyedévben egy jelentős lépést mutat a kriptovilágban. Ami egykor csak egy Bitcoin alternatívának tűnt, az most erős versenytárssá vált, világos előnyökkel. A számok beszélnek - az Ethereum 52%-ot ugrott, míg a Bitcoin csak 16%-ot növekedett, ami azt mutatja, hogy a dinamikák a két vezető kriptovaluta között megváltoztak.
Számos tényező vezetett ehhez a váratlan eltéréshez. Nagy befektetők mozdították át pénzüket Ethereum-alapú termékekbe, különösen spot ETF-eken keresztül, amelyek milliárdokat vonzottak. A DeFi és NFT piacok pezsgése hatalmas keresletet teremtett az ETH tokenek iránt. A 12%-os staking jutalmak vonzó ajánlatot jelentettek, amit a Bitcoin nulla hozama nem tudott leküzdeni.
A technológiai fejlesztések nagy szerepet játszottak az Ethereum csúcsra emelkedésében. A Proof-of-Stake rendszerre való áttérés 99,95%-kal csökkentette az energiafelhasználást. Ez a lépés kezelte a környezetvédelmi aggály
