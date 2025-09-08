Az Ethereum növekedése meghaladja a Bitcoinét a 2025-ös harmadik negyedévben

Az Ethereum és a Bitcoin közötti kapcsolat most érdekes történetet mesél el. A Bitcoin az előző hónapokban viszonylag stabil maradt, miközben az Ethereum figyelemre méltó növekedést mutatott. Ez a drámai változás egybeesik az Ethereum ETF-ek iránti növekvő érdeklődéssel és a nagyobb elfogadottsággal. 2025-re mind a Bitcoin, mind az Ethereum eszközei növekvő globális elfogadottságot tapasztaltak, a hétköznapi felhasználóktól a kormányokig. Ennek ellenére az Ethereum legutóbbi teljesítménye világszerte felkeltette a befektetők figyelmét. Sokan most újragondolják kriptovaluta befektetési megközelítésüket.

Az Ethereum felülmúlja a Bitcoin növekedését a 2025-ös harmadik negyedévben

A kriptovaluta piac ebben a negyedévben figyelemre méltó változást mutat. Az Ethereum páratlan emelkedést mutatott a Bitcoin ellen. Ez a teljesítménykülönbség az egyik legnagyobb tőkeáramlást jelenti a kriptovaluták két legfontosabb eszköze között az utóbbi években.

Az Ethereum 52%-ot nyert, míg a Bitcoin csak 16%-ot.

Az Ethereum 2025-ös harmadik negyedévi teljesítménye minden várakozást felülmúlt, 83%-os emelkedéssel a negyedévben. Az ETH a legjövedelmezőbb harmadik negyedévére tart 2015-ös hálózati indulása óta. Ezzel szemben a Bitcoin mindössze 10-16%-os növekedést ért el ugyanebben az időszakban. Ez szokatlanul széles teljesítménykülönbséget eredményezett a két vezető kriptovaluta között.

Az Ethereum növekedése még lenyűgözőbb, ha megnézzük a múltbeli mintákat. Az elmúlt kilenc harmadik negyedév közül mindössze egy zárult pozitívan az ETH számára . Az aktuális teljesítmény nagy dolog, mivel az Ethereum történelmi harmadik negyedéves medián értéke 8,19%, amely közel tízszerese a hosszú távú átlagának, amely 9,3%.

Az ETH 2025. augusztus 24-én rövid időre elérte a £3934,05-öt , megdöntve a 2021. novemberi rekordját. Az ár most £3466,75 és £3509,43 között mozog 2025. augusztus 26-án . Az ETH éves növekedése 58,82%-ot mutat .

Az ETH/BTC arány, amely a két eszköz közötti erőt mutatja, 38%-kal emelkedett az utolsó 30 napban . Az ETH/BTC nyitott érdeklődési aránya új csúcsokat ért el . Ez azt mutatja, hogy a származtatott tőkeáramlások most már az Ethereumot részesítik előnyben a Bitcoin ellenében.