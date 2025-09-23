szeptember 23., kedd

2 órája

KÁN Egyetemi Napok 2025 – három nap, ahol a jövő agráriuma találkozik a hagyománnyal

Címkék#Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem#Lótenyésztési Konferencia#program

Szeptember 26–28. között ismét Kaposvárra figyel az agrárvilág, hiszen a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campusa és a Pannon Lovasakadémia ad otthont a KÁN Egyetemi Napoknak. A rendezvény szakmai partnere a Magyar Állattenyésztők Szövetsége, együttműködő társa pedig a Magyar Mezőgazdaság Kft. - az eredmény pedig egy háromnapos, minden korosztály számára tartalmas és izgalmas programkavalkád.

PR cikk
KÁN Egyetemi Napok 2025 – három nap, ahol a jövő agráriuma találkozik a hagyománnyal

Agrárinnováció és látványos bemutatók

A 2006-ban indult Kaposvári Állattenyésztési Napok (KÁN) mára a Dunántúl egyik legnagyobb agráreseményévé nőtte ki magát. Kezdetben szakmai programokra és tenyészállat-bemutatókra épült, de az elmúlt lassan két évtizedben igazi közönségsiker lett, amely minden évben rengeteg érdeklődőt vonz Kaposvárra.

Tavaly közel 40 ezren látogattak el a programra, ahol több mint 70 kiállító és színes programkínálat biztosította a különleges hangulatot. Idén a szervezők még magasabbra tették a lécet: a látogatók új, innovatív kiállítási és bemutatóterekkel találkozhatnak. A száj- és körömfájás elleni óvintézkedések miatt ugyan elmaradnak a párosujjú patás állatok bemutatói, de helyettük egy teljesen új precíziós gazdálkodási látványtér várja az érdeklődőket, ahol szenzorok, szoftverek és intelligens eszközök segítségével ismerhető meg a modern mezőgazdaság világa.

A programot kibővített gépkiállítás, futómadár- és munkakutya-bemutatók, gazdag lovas programok és a mindig népszerű Gazdaudvar színesítik.

Konferenciák és szakmai programok

A nyitás előtti napon szakmai eseményekre kerül sor: a 36. Nyúltenyésztési Tudományos Nap, a VIII. Halászati Kerekasztal és a Lótenyésztési Konferencia indítja a rendezvényt. Az agrárszakma csúcstalálkozójává válik a helyszín, hiszen lesz Agrárakadémia a mesterséges intelligencia állattartásban való alkalmazásáról, valamint kerekasztal-beszélgetés az agrárdigitalizációról a „Precíziós gazdálkodás a szántóföldi növénytermesztésben” című új kiadvány bemutatója kapcsán. A tápanyag-gazdálkodásról szóló konferencia és a Neveléstudományi Intézet környezeti neveléssel foglalkozó szekciója tovább szélesíti a szakmai palettát.

A program része az V. Állattenyésztők Napja is, amelyet szeptember 26-án tartanak. Itt vezető kutatók és gyakorlati szakemberek osztják meg gondolataikat az állattenyésztés aktuális kérdéseiről - a szintetikus hús térnyerésétől a járványvédelmi szempontokig és a fenntarthatóság kihívásaiig.

Családok, gasztronómia és a fiatalok is fókuszban

A KÁN Egyetemi Napok nem csak a szakmának szól: a gyermekeket és családokat kézműves foglalkozások, Mesetérkép, interaktív előadások, jurtafalu, solymászbemutató és változatos kulturális programok várják. Kísérőrendezvényként a Somogy Vármegyei Vadásznap is színesíti a kínálatot.

A gasztronómia rajongóinak a Helyi Ízek Utcája kínál páratlan élményt: környékbeli őstermelők és kézművesek mutatják be finomságaikat, míg az Élményliget hagyományőrző bemutatói az ősök világát hozzák közelebb.

Mindezek mellett kiemelt figyelmet kapnak a diákok is: a Szakiskolai Nap keretében mintegy 1000 agrár-szakképzésben tanuló diák érkezik Kaposvárra, hogy testközelből lássa a továbbtanulási lehetőségeket és az agrárium kínálta jövőképet. Ismét megrendezik a Gazdászversenyt és a talajművelési versenyt, amelyek nemcsak szakmai kihívást, hanem látványos szórakozást is kínálnak a közönségnek. A rendezvényen hangsúlyos szerepet kap a regeneratív gazdálkodás gyakorlati bemutatása is.

A háromnapos rendezvény pénteki napját egy igazi nagyszabású program zárja: Geszti Péter nagykoncertje, amely garantáltan felejthetetlen élményt kínál minden résztvevőnek.

Időpont: 2025. szeptember 26–28.
Helyszín: Kaposvári Campus és Pannon Lovasakadémia
Részletek, jegyvásárlás: www.kaposvarinapok.hu

Ne hagyd ki: vár rád három nap, ahol a szakma, a gasztronómia és a szórakozás találkozik!

 

 

