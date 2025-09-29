Ősi falak között Herendi arany – különleges porcelánkiállítás nyílik a Siklósi Várban

Az ünnepélyes megnyitóra október 9-én, csütörtökön 17 órakor kerül sor a Siklósi Várban. A vendégeket Riegl Gábor, Siklós polgármestere, valamint dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója köszönti, a hangulatot Krutek Anna hegedűművész játéka emeli.

A keleti szárny három termében elhelyezett válogatás igazi különlegességekkel várja az érdeklődőket. Régert András várkapitány, a Siklósi Várszínház Nonprofit Kft. ügyvezetője hangsúlyozta: „A mi feladatunk nemcsak az, hogy a várat bemutassuk, hanem hogy hazánk kulturális értékeit is közvetítsük. Korábban láthatóak voltak nálunk a Zsolnay és a Hollóházi porcelángyárak gyönyörű darabjai, és eljött az idő, hogy a világ talán legismertebb porcelánmanufaktúrája, a Herendi is bemutatkozzon. A hazai ipartörténet egyik ékköve, amely a magyarság kreativitását és tudását is szimbolizálja.”

A kiállításban külön hangsúlyt kap a herendi porcelán legnagyobb erőssége: az asztali terítékek pompája. Emellett lesz egy nagyon különleges, világító testeket, lámpákat bemutató terem is. S a tárlatban helyet kapnak olyan dísztárgyak is, amelyek messze túlmutatnak a hétköznapi használaton. A Herendi porcelán mindig az adott helyszínhez igazítja kiállításait, így a válogatás ezúttal is egyedi, kifejezetten a Siklósi Vár tereibe illeszkedő kollekcióból áll.

A Herendi Porcelán kiállítás a vár nyitvatartási idejében tekinthető meg, az állandó kiállítások mellett. Így aki a következő hónapokban a Siklósi Várba látogat, egyszerre találkozhat a múltszázadok történelmével és a Herendi porcelán ragyogó, időtlen szépségével.

A porcelánmanufaktúra története

A Herendi Porcelánmanufaktúra 1826 óta készít kézműves remekműveket, amelyek azóta a világ minden kontinensére eljutottak. A herendi porcelán nemcsak hungarikum és a Magyar Örökség része, hanem a tradíció és innováció szimbóluma is: miközben hűen őrzi a 19. századi gyökereket, képes megszólítani a 21. század közönségét is. A manufaktúra ma a világ legnagyobb porcelánüzeme, ahol több száz mester dolgozik azon, hogy minden egyes tárgy a legnagyobb igényességgel készüljön.