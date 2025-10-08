Életek múlnak a figyelmetlenségen – országos kampányt indít a Magyar Közút

Egy személyautó és egy munkagép ütközött össze az M4-es autópálya Szolnok felé vezető oldalán, Abony térségében, a 82-es és 83-as kilométerszelvény között. A ceglédi hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek a gépkocsiból, majd átadták a mentőknek. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták. Csupán ennyi rövid jelzés érkezett a Katasztrófavédelemtől néhány napja. Az már csak a helyszíni képekből derült ki, hogy az üzenetben jelzett munkagép a Magyar Közút járműve, mely a terelésben állt, az abban utazó közutasok a munkájukat végezték éppen, amikor egy pillanat alatt megtörtént a baj.

Ők most sérülés nélkül megúszták, nem úgy mint korábban szerencsétlenül járt társaik. A nyírbátori mérnökség egyik kollégáját Újfehértó és Nagykálló között gázolta halálra egy kisbusz. Az 55 éves édesapát próbálták újraéleszteni a helyszínen, sajnos sikertelenül. A Magyar Közút munkatársai jelzőőrös irányítás mellett padkarendezési munkákat végeztek, pont pakoltak össze, már indultak volna haza, amikor megtörtént a tragédia. A vétkes jármű sofőrje eddig tisztázatlan okok miatt áttért a menetirány szerinti másik sávba, belehajtott a munkaterületbe, a védett sávba és a padkán tartózkodó közutas férfit halálra gázolta. Az ő és társai tiszteletére a Magyar Közút kollégái minden évben felvonulnak. Már 22 járműből áll a figyelemfelhívó konvoj, mindegyik egy elvett életet szimbolizál.

Mindennapi veszélyek az utak mellett

A közutas dolgozók folyamatos életveszélyben dolgoznak az utakon, az utak mellett, sokszor csupán néhány centiméterre a mellettük elhaladó járművektől. Számukra csupán a láthatósági mellény, a kihelyezett jelzőtáblák jelentik a védelmet, és persze a sofőrök vigyázó odafigyelése. Ha a közlekedők biztonságáért, komfortjáért dolgozó közutasok mellett elhaladva a sofőrök figyelme egyetlen pillanatra kihagy, későn fékeznek, meggondolatlan manőverbe kezdenek, félrenéznek, könnyen tragédia történhet.

Forrás: Magyar Közút Zrt.

Emberi gesztusok az út szélén – amikor az autósok segítenek

Az általunk megkérdezett közutas dolgozók szerint sokszor a szabályok betartása nem belső meggyőződésből, hanem a bírságtól való félelemből fakad. Úgy tapasztalják, még mindig gyakori a gyorshajtás, a hirtelen sávváltás vagy a telefonozás vezetés közben – még akkor is, amikor ők az úton dolgoznak. Ez nemcsak rájuk, hanem minden közlekedőre veszélyes.