Mi lesz a Bajnokok Ligájában a Real Madriddal?

A keret ereje és a nyári átigazolások

A Real Madrid nyári átigazolási politikája egyértelművé tette, hogy a jövő építésére koncentrál. Modrić AC Milanhoz való távozása lezárt egy korszakot, ugyanakkor a klub tovább fiatalította a keretet, amelynek átlagéletkora mindössze 25 év. Az új igazolások, köztük Alexander-Arnold, új dimenziót adhatnak a játékhoz, míg a fiatal tehetségek, mint Bellingham, Camavinga és az idén csatlakozó Endrick, hosszú távon biztosíthatják a folytonosságot. A Sportivo is folyamatosan beszámol majd a királyi gárda Bajnokok Ligája-meneteléséről, így érdemes követni.

Xabi Alonso új szemlélete

Ancelotti távozásával új korszak kezdődött. Xabi Alonso már a kezdetektől érezteti hatását. Nagyobb hangsúlyt fektet a letámadásra, szorosabb védekezési vonalat alakított ki, és szélesebb körben rotálja a játékosokat. Célja, hogy a szezon során legalább 17-18 labdarúgót rendszeresen bevonjon a játékba, ezzel fenntartva a frissességet és intenzitást. Ez a megközelítés különösen fontos lehet a Bajnokok Ligájában, ahol az új, svájci rendszerű csoport szakaszban nyolc különböző ellenfél ellen kell helytállni.

A svájci rendszer kihívásai

Az UEFA új lebonyolítása szerint 36 csapat szerepel egy közös tabellán, mindenki nyolc mérkőzést játszik különböző kiemelésű ellenfelek ellen. A legjobb nyolc automatikusan a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9–24. helyezettek rájátszásban vívják ki a folytatást. Ez a rendszer állandó koncentrációt igényel, hiszen nincs lehetőség hibázni. Egyszerű a képlet: aki lemarad a 24-be jutásról, az búcsúzik Európától. A Real Madrid számára ez dupla kihívás, de egyben lehetőség is, hiszen a nagy keretmélység előnyt jelenthet a riválisokkal szemben.

Kulcsemberek és esélyek

A csapat gerincét olyan sztárok adják, mint Vinícius Jr., Jude Bellingham, Eduardo Camavinga és Federico Valverde. Thibaut Courtois továbbra is az első számú kapus, de mögötte Andrij Lunin is bizonyította értékét, amikor beugrásra volt szükség. A védelemben a frissen érkező Alexander-Arnold mellett Éder Militão és David Alaba stabilitást hozhatnak, bár utóbbi jövője még mindig bizonytalan. Támadásban Endrick bemutatkozása és Mbappé vezető szerepe külön izgalmat ad a szezon kezdetének.