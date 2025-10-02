Minden fontos adat egy helyen – hatékony pénzügyi menedzsment a BUPA Iránytűvel

Mesterséges intelligencia a pénzügyek szolgálatában

A mikro- és kisvállalkozások mindennapi pénzügyeinek kezelése gyakran órákat vesz igénybe, hiszen a különféle felületek közötti eligazodás nehéz és időigényes munka. Emellett sokaknak nehézséget és plusz terhet okoz a naprakész pénzügyi mutatók elérése a könyvelő közbenjárása nélkül, a bevételek és kiadások követése, valamint a határidők fejben tartása. A BUPA Iránytű éppen ezekre a kihívásokra ad választ annak érdekében, hogy megkönnyítse a vállalkozások mindennapi pénzügyi feladatait.

A BUPA Iránytű egyetlen felületen gyűjti össze a legfontosabb pénzügyi adatokat, és valós időben, naprakészen követi a pénzügyi mozgásokat és az összekapcsolt bankszámlák állapotát. Bankfüggetlen működésének köszönhetően a rendszer bármely támogatott banknál vezetett számlával képes összekapcsolódni, így nem szükséges több alkalmazást megnyitni a pénzforgalom áttekintéséhez. Emellett figyeli a közelgő határidőket és személyre szabott javaslatokkal támogatja a mindennapi döntéseket, ezáltal a pénzügyek kezelése átláthatóbbá, illetve lényegesen hatékonyabbá is válik.

Milyen napi feladatokban segít az Iránytű?

Az MBH Csoporthoz tartozó és az MBH eFin Technologies Zrt. által fejlesztett BUPA új beyond banking szolgáltatása a mikro- és kisvállalkozások számára új dimenziót nyit a mindennapi pénzügyek menedzselésében: egyszerűbb, gyorsabb és átláthatóbb működést tesz lehetővé számos funkció segítségével.

Forrás: MBH

Áttekintő: minden mutató – bevételek, kiadások, bankszámlák, teendők és javaslatok – egy helyen, könnyedén elérhető, így a vállalkozók gyorsan átláthatják pénzügyi helyzetüket és teendőiket.

minden mutató – bevételek, kiadások, bankszámlák, teendők és javaslatok – egy helyen, könnyedén elérhető, így a vállalkozók gyorsan átláthatják pénzügyi helyzetüket és teendőiket. Bankszámlák kezelése: a forint- és devizaszámlák bankfüggetlenül egy helyen követhetők, az MBH Banknál vezetett számla esetén pedig hamarosan közvetlenül is elindíthatók lesznek az utalások, ezáltal a pénzügyi tranzakciók egyszerűbbé és átláthatóbbá válnak.

a forint- és devizaszámlák bankfüggetlenül egy helyen követhetők, az MBH Banknál vezetett számla esetén pedig hamarosan közvetlenül is elindíthatók lesznek az utalások, ezáltal a pénzügyi tranzakciók egyszerűbbé és átláthatóbbá válnak. Bevételek és kiadások: a rendszer mesterséges intelligencia segítségével automatikusan összesíti és kategorizálja a számlákat, a NAV-szinkronizációnak köszönhetően pedig a kimenő és bejövő számlák a használt számlázótól függetlenül importálódnak, ami nagyban megkönnyíti a könyvelő munkáját.

a rendszer mesterséges intelligencia segítségével automatikusan összesíti és kategorizálja a számlákat, a NAV-szinkronizációnak köszönhetően pedig a kimenő és bejövő számlák a használt számlázótól függetlenül importálódnak, ami nagyban megkönnyíti a könyvelő munkáját. Teendők és határidők: a közelgő vagy lejárt adó- és járulékfizetési kötelezettségekről értesítést kapnak a vállalkozások, a naptár- és idővonal-nézet áttekinthetően mutatja a feladatokat, és akár közvetlen utalás is indítható, amennyiben az MBH Bank vezeti a pénzforgalmi számlát.

a közelgő vagy lejárt adó- és járulékfizetési kötelezettségekről értesítést kapnak a vállalkozások, a naptár- és idővonal-nézet áttekinthetően mutatja a feladatokat, és akár közvetlen utalás is indítható, amennyiben az MBH Bank vezeti a pénzforgalmi számlát. Személyre szabott javaslatok: a rendszer a vállalkozás igényei alapján ajánlásokat kínál, például likviditásfigyelő, partneri ajánlatok és finanszírozási javaslatok formájában. A cashflow-analitika előre jelzi a várható pénzmozgásokat, így tervezhetőbbé válnak a nagyobb beszerzések és adófizetések.

Hogyan vehető igénybe az Iránytű?

A BUPA Iránytű az MBH Csoport mikro-, kis- és középvállalatok tevékenységét segítő digitális szolgáltatásplatformján, a BUPA felületén érhető el, ahol regisztrációt követően a vállalkozók hozzáférhetnek az összes funkcióhoz. Az indulás egy 30 napos, teljes értékű próbaidőszakkal kezdődik, amelyhez nyereményjáték is társul, így a szolgáltatás kipróbálása mellett értékes ajándékok is várják az előfizetőket. A honlapon további részletes információk, útmutatók is elérhetők.

A BUPA Iránytű használatához regisztrálj a BUPA felületén.