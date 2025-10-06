Top 5 hiba, amit fuvarozásnál elkövetünk – és hogyan kerülhetők el

Most bemutatjuk az öt leggyakoribb hibát, amit fuvarozás közben elkövetünk – és azt is, hogyan kerülhetjük el őket.

1. hiba: Rossz súlyelosztás

A rakomány helytelen elosztása az egyik leggyakoribb probléma. Ha a nehezebb tárgyak felül vagy hátul kerülnek, a jármű instabillá válhat, nehezebb irányítani, sőt balesetveszélyessé is válik. Emellett a fogyasztás is jelentősen megugrik, ha a terhelés nincs megfelelően kiegyensúlyozva.

De mindezt hogyan kerülhetjük el?

Mindig a legnehezebb tárgyakat pakoljuk alulra és előre.

Használjunk elválasztókat, raklapokat a stabilitás érdekében.

Ellenőrizzük le minden indulás előtt, hogy nem mozdulhat-e el a teher.

Akár egy kisebb költözésről, akár nagyobb áruszállításról van szó, a helyes súlyelosztás elengedhetetlen.

2. hiba: Rakománybiztosítás hiánya

Sokan abba a tévhitbe ringatják magukat, hogy ha egyszer bepakolták az árut, az már nem fog elmozdulni. Pedig a hirtelen fékezések, éles kanyarok vagy akár egy rossz úthiba is elég ahhoz, hogy a rakomány megcsússzon. Ez nemcsak az árut veszélyezteti, hanem komoly baleseti kockázatot is jelenthet. A biztonság érdekében érdemes spanifereket, hevedereket vagy rakományrögzítő hálókat használni, kisebb tárgyak esetén pedig a fóliázás is hatékony megoldás lehet. Ha van rá lehetőség, mindig olyan járművet válasszunk, amely gyárilag rendelkezik rakományrögzítő pontokkal – így sokkal nagyobb biztonságban tudhatjuk az értékes szállítmányt.

3. hiba: Időzítés figyelmen kívül hagyása

A fuvarozás egyik legfontosabb alapszabálya a megfelelő időzítés. Hiába van jól becsomagolva és rögzítve a rakomány, ha rosszkor indulunk útnak, könnyen dugóban ragadhatunk, vagy kifuthatunk a szoros határidőből. Különösen nagyvárosokban jelenthet komoly gondot a parkolóhelyek hiánya, a behajtási korlátozások, illetve a forgalom előre nem látható alakulása. Éppen ezért az időzítés nem csupán kényelmi kérdés, hanem sokszor a sikeres szállítás kulcsa.

Tippek a jó időzítéshez:

Mindig tervezzünk útvonalat előre, GPS segítségével. Nem elég annyit tudni, hogy „majd a megszokott úton eljutok oda” , mivel a forgalom pillanatok alatt változhat. Egy jó GPS vagy útvonaltervező alkalmazás nemcsak az útvonalat mutatja meg, hanem a torlódásokat is jelzi, sőt alternatív útvonalat is javasol.

Egy kisebb baleset az úton, egy közúti ellenőrzés vagy egy lezárt szakasz pillanatok alatt felboríthatja a terveinket. Ha beépítünk legalább fél–egy óra tartalékot a menetrendbe, sokkal nyugodtabban reagálhatunk a váratlan helyzetekre. Vegyük figyelembe a szezonális csúcsidőszakokat. Karácsony környékén, ünnepi vásárok idején vagy a nyári turistaszezonban a szállítás mindig nehezebb. Ilyenkor nemcsak a forgalom nő meg drasztikusan, hanem a parkolóhelyek és rakodási pontok is jóval túlterheltebbek. Érdemes korábbi vagy későbbi időpontot választani, vagy előre egyeztetni a rakodási lehetőségekről.

Ismerjük a saját ügyfelünk szokásait is. Ha egy partner cég reggel 8-kor nyit, teljesen felesleges hajnalban megérkezni, és várakozni a rakománnyal. Az időzítés itt is a gördülékeny folyamat része.

4. hiba: Nem megfelelő járműválasztás

Gyakran előfordul, hogy nem a megfelelő méretű járművet választjuk a szállításhoz: túl kicsit, amibe alig fér bele valami, vagy éppen túl nagyot, ami felesleges költségekkel jár, és a pakolást is bonyolultabbá teszi. Gondolj csak bele, egy kanapé vagy egy nagyobb háztartási gép esetén általában bőven elég egy megbízhatófurgon bérlése, míg nagyobb árukészlet mozgatásához már sokkal praktikusab egy kisteherautó bérlése.