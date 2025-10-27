október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

33 perce

Vidéki településekre gurul el a Lidl

Címkék#Lidl 4 keréken#buszban#falvak

A Lidl Magyarország új, úttörő kezdeményezéssel állt elő, ha a vásárló nem tud eljutni a boltba, akkor a bolt megy el hozzá. Az áruházlánc „Lidl 4 keréken” névre keresztelt mozgó üzlettel járja az országot, hogy olyan falvakba is elvigye a bevásárlás élményét, ahol sokszor kihívást jelent megoldani a mindennapi bevásárlást, különösen saját gépjármű nélkül.

PR cikk
Forrás: Lidl

A diszkontlánc számára kiemelten fontos, hogy minden magyar vásárló hozzáférjen a minőségi élelmiszerekhez elérhető áron, függetlenül attól, hogy hol él. Éppen ezért a vállalat folyamatosan keresi azokat az innovatív megoldásokat, amelyekkel segíthet az embereknek, és még könnyebbé, kényelmesebbé teheti a bevásárlást. 

A legfontosabb termékek kerülnek a polcokra

A látványos, guruló üzlet minden kiválasztott település központjában áll meg, és néhány órán keresztül várja a vásárlókat, mielőtt tovább indulna a következő állomásra. Az üzletté alakított buszban több mint 80-féle termékből lehet majd vásárolni: így például friss zöldségek és gyümölcsök, tej- és tejtermékek, különféle szárazáruk, konzervek, illetve fagyasztott árucikkek közül lehet majd válogatni. A kínálat kialakításakor elsődleges szempont volt, hogy a mindennapi bevásárláshoz szükséges alapvető élelmiszerek minél szélesebb választéka elérhető legyen a polcokon. A minőségi kínálat ráadásul ugyanazon az áron érhető el, mint egy hagyományos Lidl áruházban.

Számunkra ez nem csupán egy innovatív kezdeményezés, hanem egyfajta gesztus a vidéki közösségek felé, hogy tudják, számíthatnak ránk. Hiszünk abban, hogy a vidék támogatása és fejlesztése kulcsfontosságú, ezért a terveink szerint most az ősz folyamán 48 vidéki településre megyünk el ezzel a mozgó bolttal, ahol mintegy 27 ezer lakost érünk el. Nagy lelkesedéssel vágunk bele, és bízunk benne, hogy a programot a későbbiekben folytatva egyre több helyre juthatunk el

– mondta Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke.

Somogy vármegyében a következő településeken áll meg a Lidl 4 keréken

  • 2025. 10. 28. Orci – 9:00-16:00 óra
  • 2025. 10. 29. Pogányszentpéter – 7:00-11:00 óra
  • 2025. 10. 30. Beleg – 7:00-11:00 óra
  • 2025. 10. 30. Szabás – 13:00-16:00 óra

Az országjárás helyszíneiről bővebb információ itt található: https://www.lidl.hu/c/lidl-4-kereken/s10080774

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu