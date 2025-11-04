Magyarország egyik legszebb Simon’s Burgere hatalmas meglepetésekkel robbant be Kaposvárra november 2-án

A helyszín a Kalmár parkolóház teteje, avagy a Városház utca 3. szám alatt található, tehát könnyen megközelíthető, központi a lokációja.

A nyitás november 2-án 12:00-kor volt, és egy igazán látványos, nagyszabású „buliba” cseppenhettek az érdeklődők. Karszalagot kapott minden sorban álló, hogy számon tudják tartani őket, ugyanis 500 ingyen hamburgert osztottak, emellett különböző meglepetés merch-termékekkel is készültek a vendégeknek. Az első 30 ember közül pedig kisorsoltak egy szerencsést, aki egy éven keresztül minden héten egyszer ingyen ehet majd a kaposvári Simon’sban, így volt, aki több mint tíz órát állt sorban.

Schmidt Krisztián kiemelte, hogy mindenki hatalmas lelkesedéssel készült az eseményre, hiszen ez nemcsak a város, hanem az egész márka számára egy fontos mérföldkő. A tulajdonos a menüre és az extrákra is kitért: a kaposvári Simon’s 36 férőhelyes, de a jövőben teraszt is terveznek.

Az eseményen maga Simon és Máté, a Simon’s Burger alapítói is jelen voltak, valamint a nemzetközi franchise-igazgató és egy 20–30 fős stáb is érkezett a Simon’s részéről, hogy együtt ünnepeljék a kaposvári egység indulását.

A nyitvatartás a következőképp alakul: hétfőtől csütörtökig 11:00–22:00, pénteken és szombaton pedig éjfélig tartanak nyitva, amit a helyszín – a „sor” közelsége – is indokol. A Simon’s mellett három elektromos roller-töltő áll rendelkezésre, valamint ingyenes Wi-Fi is elérhető a vendégek számára.

A kiszállítás várhatóan 2–3 héten belül indul, partnerek bevonásával. Emellett lesz egy pickup pont is, amely a drive-thru mintájára működik majd: az applikáción keresztül lehet rendelni majd a helyszínen átvenni. A Simon’s Burger saját, 8 dedikált parkolóhelyén ingyen parkolhatnak azok, akik a pickup szolgáltatást választják, vagy helyben étkeznek.

Három alappillérük: egyszerűség, minőség és közösség. A menü ennek megfelelően letisztult, a választék szándékosan nem bő, viszont minden termék kiváló minőségű. Friss, két nap szavatosságú marhahúst használnak, amely nincs fagyasztva: a hús tömbökben érkezik, majd reggelente 90 grammos golyókká gyúrják. A szabályok szigorúak: a hús legfeljebb két percig állhat, utána már nem lehet kiadni a vendégeknek, a sült krumplinál ez öt perc. Ezzel garantálják, hogy minden egyes megrendelt adag friss legyen.