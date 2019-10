5 tipp a karácsonyi képeslap kiválasztásához

A karácsony közeledtére gyakran már november elején felhívják a figyelmünket az üzletek polcain sorakozó ajándéktárgyak, dekorációs elemek.

annak azonban olyan élethelyzetek, amikor a tárgyiasult ajándékok helyett elegendőnek bizonyul egy képeslap is. Míg néhány évtizede teljesen természetes volt, hogy ezt papír alapon tesszük meg, addig napjainkban már inkább az e-mail-ben küldött üdvözlet az elterjedt. De vajon van-e helye ebben a világban a klasszikus, papír alapú karácsonyi képeslap küldésének? Cikkünkben olyan tippeket veszünk sorra, melyek segíthetnek a képeslapválasztáskor.

A papír alapú a menő!

A karácsonyi üdvözlőlap kínálatban reneszánszukat élik a papír alapú változatok. Ugyan kétségtelen, hogy e-mail-ben a legegyszerűbb elintézni a képeslapküldést, de ez valahol éppen azt a varázst veszíti el, ami az ajándékozás e formájával kapcsolatban lényeges lenne. A kézbe fogható üdvözlet a karacsonyi-kepeslapok.hu szerint is a személyességet és az odafigyelést közvetíti a megajándékozni kívánt felé. Ezt ráadásul akár ajándékcsomaghoz is lehet mellékelni és azt a klasszikus meglepetés-hangulatot adhatjuk ilyen módon, amit mi is szeretnénk átélni.

Fókuszban a minőség

Persze korántsem mindegy, hogy milyen minőségre esik a választás. Ma már csillagászati összegeket sem kell annak érdekében kifizetni, hogy prémium színvonalú karácsonyi képeslap mellett döntsünk. Fontos a papír minősége, de nem elhanyagolható az sem, milyen nyomtatási technikával kerülnek rá a tipikus ünnepi motívumok, színek, feliratok. Ha céges képeslapküldés a cél, akkor a prémium minőséggel az image építésének érdekében is sokat lehet tenni.

Nem mindegy, kinek küldjük

A karácsonyi üdvözlőlap kínálatban a modern és a klasszikus stílusú darabok egyaránt megtalálhatóak. Családtagok, hozzánk közel álló személyek számára nyugodtan válasszunk személyiségük alapján, és akár a kedves, aranyos, állatkás megoldások is beleférnek. Más lehet a helyzet akkor, ha például céges ügyfelet szeretnénk meglepni egy karácsonyi üdvözlőlap segítségével. Abban az esetben, ha egy fiatalos csapatról van szó, vagy már alapvetően jó a kapcsolat a két cég között, akkor a modern, talán a szokványostól eltérő megoldások is remek választásnak bizonyulnak. Ha ebben nem vagyunk biztosak, akkor a klasszikus színekkel és mintákkal biztosan nem mellélőni.

Modern vagy klasszikus?

Vannak olyan karácsonyi motívumok, melyek rendszerint helyet kapnak a karácsonyi képeslapokon. A fenyőfa, a hópehely, a karácsonyfadíszek vagy a rénszarvas tipikusan ilyennek számítanak. A piros, a fehér és az arany színek is elterjedtek. A modern képeslapokon ezek gyakran minimalista jelleggel vannak jelen, így egyfajta különleges, korszerű hatást keltve. Ha a régi idők hangulatát idéznénk inkább vissza, akkor a klasszikus üdvözlőlapok számítanak a legjobb választásnak. Minden esetben a megajándékozni kívánt személyisége alapján érdemes egyik vagy másik stílus mellett letenni a voksot.

Figyeljünk a szövegezésre!