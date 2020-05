A belföldi közlekedés praktikus módjai

A jelenlegi helyzetben más megítélés alá kerül, hogy mi most a legnépszerűbb, legköltséghatékonyabb vagy épp legkényelmesebb módja annak, hogy országon belül eljussunk egyik helyről a másikra.

A kerékpározás kisebb távokon talán minden szempontból a legjobb megoldás, falun vagy városon belül a legpraktikusabb is. A városokban és a fővárosban nagyon sokan szorgalmazzák, hogy megfelelő minőségű és eleve elég bicikliút vagy kerékpársáv álljon a bringások rendelkezésére. Reméljük, hogy ennek hossza évről évre csak nőni fog, főleg, hogy egyre többen fognak nyeregbe pattanni a biztonságos távolságtartás és a környezetkímélő közlekedés érdekében.

A robogók, de legfőképp a motorok már sokkal inkább alkalmasabbak nagyobb távolságok megtételére is, de ezek is az egyszemélyes megoldások, és nem mindenkinek való. Illetve motorhoz jogosítvány is kell. De a motorozás életérzés, ez vitathatatlan. Főleg az autópályán száguldás vagy a szebbnél szebb tájakon az önfeledt robogás.



Autó, telekocsi

Még mindig a legnépszerűbb és legkényelmesebb utazási mód az autózás. Előre kalkulálhatók a költségek a benzin és az autópálya díja a matrica miatt. Szerencsére a benzin ára most elég alacsonyan van, és dugókra sem igen kell számítanunk az autópályán Magyarországon.

Az autópálya matrica árai 2020-ban a következőképpen alakulnak személygépkocsik esetében, D1 járműkategóriában: a 10 napos matrica ára 3 500 Ft, a havi 4 780 Ft, az éves 42 980 Ft. A megyei matrica ára megyénként 5 000 Ft.

Ha az autóban nem egyedül utazunk, akkor a költségek szuperül megoszlanak 1 főre lebontva. Bár most egyáltalán nem ajánlott, hogy telekocsival utazzunk, de ha nincs saját autónk, akkor ez egy remek módja annak, hogy kényelmesen, gyorsan, költséghatékonyan jussunk el az úti célunkhoz. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend ez a közlekedési forma is.

Tömegközlekedés

Minél többet költ az ország a tömegközlekedés fejlesztésére, annál többen fognak vele élni, azaz utazni, és lesz emiatt kevesebb a dugó, kevesebb a károsanyag kibocsátás, és így tovább.

A távolsági buszozás mellett a vonatozás lehet egy jó alternatíva, mert gyorsabb annál. A szép lassan forgalomba állított új, modern vonatoknak köszönhetően még kényelmesebbé is válik egyes vonalakon, és talán kiszámíthatóbbá is, ha nincs égszakadás és földindulás az időjárás miatt.