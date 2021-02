A digitális nomádok a Balatont választják

Ha körülnézünk az albérletpiacon, akkor új trendeket fogunk felfedezni. A Global Best Property Zrt. elmondása alapján, miközben a kiadó szoba Budapesten csökkenő tendenciát mutat, addig a Balaton környékén egyre növekszik.

A fővárosban egyetlen év alatt átlagosan 30.000 Ft-tal csökkent a bérelhető lakások ára, ami a járványhelyzetre vezethető vissza. Sok tanuló a hazaköltözés mellett döntött, így nemcsak az egész lakások, hanem a szobák is üresen maradtak.

Eközben a Balatonnál éppen fordítva alakulnak a számok. Ha megnézzük a 2020-as átlagokat, akkor az év első pár hónapjában még a hagyományos keresletet regisztrálták, majd májusban és júniusban több mint 50%-kal nőttek a kiadott lakások és ingatlanok. A helyzet érdekessége, hogy nem a hétvégi házak mentek el a leggyorsabban, hanem azok az apartmanok, ahol akár 1-2 hónapot is el lehetett tölteni. A bérleti díjak megdöntötték a pesti átlagot is, így havonta 200.000 Ft-ot is elkérhettek értük, miközben a fővárosban már 130.000 Ft-ért is lehetett kiadó lakást találni. Azonban a korlátozások mellett ki vágyik a városi forgalomra?

Vásárlás helyett albérlet

Teljesen természetes, hogy a vásárlásra szánt ingatlanok árai is megugrottak, így az emberek többsége az albérlet mellett döntött. A nyári hónapokban sok szeretettel fogadta a nyaralókat a magyar tenger, azonban sokan a maradás mellett döntöttek. A családok számára a Balaton északi és déli partja szintén a kedvencek között szerepelt, így a házak bérleti díja is elkezdett felfelé kerekedni.

Miközben Zala megyében 100.000 Ft-ért is lehet bérelni, addig Somogy megye már 200.000 Ft-os árakat zsebelt be magának. Azonban sokan nemcsak nyaralási célpontként tekintenek a Balatonra, hanem akár több hétre is leköltöznek. Az árak emelkedése mégis azt mutatja, hogy sokkal jobban járunk, ha inkább hónapokban gondolkodunk. Tény és való, hogy egy év adatait nem nevezhetjük átlagos tendenciának, azonban a Home Office-ban dolgozók bebizonyították, hogy a természet lágy ölén is lehet jó internetkapcsolatuk.

Mi várható 2021-ben?

Nehéz lenne előre megjósolni, hogy 2021-ben hasonló adatokra kell-e számítani, azonban meg van rá az esély. Az úgynevezett digitális nomádok nem a tavalyi év újdonságai, hiszen sok család már évek óta ezt az életstílust követi, bár a legtöbben csak idén ismerkedtek meg a tényleges jelentésével. Azok a munkahelyek, amikhez nincs szükség fizikai jelenlétre, és interneten keresztül is elvégezhetőek, tökéletesen megfelelnek az utazáshoz. Az eddigi digitális nomádok gyakran félévente is költöztek, bár a jelenlegi helyzet minden bizonnyal keresztbe tett ennek a szabadságnak.

Ha Magyarországon kéne maradunk, viszont az ország bármely pontjáról dolgozhatunk, akkor teljesen érthető, ha a Balatonra esik a választásunk. Miközben a tóparti települések nyáron megtelnek emberrel, addig a kisebb falvakban békét és nyugalmat tapasztalhatunk. A Balaton környékét és Kaposvárt is nevezhetnénk az új Pestnek, mivel 2020 bebizonyította, hogy egy apró kert és egy nyugodt séta sokkal többet ér a forgalmas utcáknál és a kötelező bezártságnál.