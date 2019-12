A jövőnket építjük

A Fusetech Kft. a túláramvédő biztosító betétek európai kulcsgyártója. Több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik a világszínvonalú biztosító betétek gyártásában.

2019-ben a várakozásoknak megfelelően 10 százalékos növekedés történt a gyártásban, ami részben annak köszönhető, hogy a kaposvári telephelyen hatékony gyártást üzemeltetnek, az árak pedig reálisak és stabilak. Mindez segíti a vállalatot abban, hogy a jövőben is jó pozíciót foglaljon el a piacon.

Jelenleg is több nagy beruházás van folyamatban a cégnél, amelyeknek célja, hogy a gyár hatékonysági mutatója emelkedjen, ennek keretén belül a szerszámok, valamint fémmegmunkáló gépek beszerzése, és a meglévő géppark felújítása zajlik. Az új gyártósor beindításának legfőbb célja, hogy a jelenlegi háromműszakos munkarendet kétműszakos munkarendre váltsák. Ez kedvező változás lesz a dolgozók számára is, a gyárnak pedig lehetőséget ad arra, hogy ha a jövőben kapacitásbővítésre lesz szükség, akkor nagyon gyorsan tudjanak reagálni. A félautomata gyártósor segítségével a gyár automatizáltsági szintjét is növelni fogják.

A vállalat mottója: „Első a biztonság”, amely szemlélet jellemzi egész tevékenységét. Ahhoz, hogy 2018-ban a Fusetech Kft. érdemelhette ki az ,,Év Kaposvári Munkáltatója” címet, és vált ezzel a térség meghatározó munkáltatójává, olyan tudatos döntésekre és szervezeti kultúraváltásra volt szükség, amely eredményeként egy összetartó fejlődés-orientált kollektíva alakult ki. Az elmúlt több mint 10 évben a vállalat vezetése folyamatos fejlesztéseket hajtott végre a telephelyen, annak érdekében, hogy munkavállalói minél komfortosabban érezzék magukat a munkahelyükön. Mindez hozzájárult ahhoz is, hogy a fluktuáció évről évre folyamatosan és nagy mértékben csökkent a vállalatnál. A dolgozói elkötelezettséget az idei évben szervezett készségfejlesztő tréningek és OKJ-s képzések szintén növelték.

A Fusetech Kft. alapvető fontosságúnak tartja a felnőttkori tanulást ezért évről évre nagy figyelmet fordít a belső karrierutak megvalósulásának támogatására. Széles körű tréning rendszerük lehetőséget biztosít a kollégák számára, hogy fejlesszék meglévő tudásukat, illetve teljesen új ismeretekre tehessenek szert. A vállalat sikeres GINOP 6.1.5-17 pályázatot nyújtott be, amelynek keretein belül támogatott formába tudja fejleszteni munkavállalói készségeit és kompetenciáit a megítélt 31.206.502 forint támogatási összegből. A pályázat célja, hogy a képzések hozzájáruljanak a cég fejlődéséhez fókuszálva a termelékenység, a versenyképesség, a kreativitás, és az innováció erősítésére. A munkavállalóknak számos OKJ-s és készségfejlesztő tréningen volt lehetőségük részt venni a 2019-es évben, mint például villanyszerelő, gépbeállító, targoncavezető, angol nyelvoktatás, informatikai tanfolyamok, együttműködés fejlesztés, hatékony időgazdálkodás, valamint LEAN tréningek.

A kollégák összetartását és a pozitív munkahelyi légkör megteremtését vállalati rendezvényekkel igyekszik növelni a cég, minden évben színes programokat biztosít a dolgozóknak. Így volt ez az idén is. Az évet a nőnapi köszöntéssel kezdték, majd áprilisban horgászversenyt szerveztek. Június 29-én rendezték meg a Fusetech céges napot Sasréten, ahol a kisvasutazás, kaszinó, lovagi játékok és vetélkedők mellett számos kikapcsolódási lehetőség és program közül választhattak a munkavállalók.

A Fusetech Kft. nagy figyelmet fordít dolgozói egészségének védelmére, a munkavédelmi előírások betartására és a környezet védelmére, ezért, a vállalat minden évben egy egész héten át tartó Környezet- Egészség- és Munkavédelmi Hetet (KEM) szervez. Az idei KEM héten a hangsúly az egészségmegőrzésen volt, ezért több szűrővizsgálaton is részt vehettek a dolgozók. A csontsűrűség mérést, a tanácsadással egybekötött vércukorszint mérést, a mammográfiát és a szemvizsgálatot is rengeteg kolléga vette igénybe. A Vöröskereszttel közösen rendezett véradáson az idén összesen 46 dolgozójuk nyújtott segítő kart.