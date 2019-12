A piac díjazza a KVGY erőfeszítéseit

Az utóbbi években egymás után dönti a rekordokat a Kaposvári Villamossági Gyár: az 52 éves vállalat fennállásának legnagyobb forgalmát 2019-ben érte el, s a rövid időn belül második alkalommal odaítélt E.ON „Év beszállítója” cím tovább öregbítette hírnevüket. Szalai Gyula tulajdonos-ügyvezető igazgató állítja: csapatuk elképesztő energiát képes mozgósítani, ha a tervek megvalósításáról van szó.

Elosztóberendezések, betonházas transzformátor állomások, oszlopkapcsolók, sorozatkapcsok és biztosítóbetétek: ezek az 1967-ben alapított Kaposvári Villamossági Gyár főbb kis- és középfeszültségű termékei. A KVGY hazai solar erőműves beruházások elismert beszállítója, s a hazai megrendeléseken kívül az elmúlt esztendőben is számottevő bevételük származott a kivitelből. A meghatározó export célországok Németország, Olaszország, Franciaország, Ausztria, Románia valamint a Skandináv államok. Mindent egybevetve mintegy 30 országba szállítanak a kaposvári termékekből. Szinte folyamatos működés, évente csaknem 4000 érkező és induló kamion és milliárdos üzletkötés: a siker érdekében elképesztő energiákat mozgósított a vállalat. Szalai Gyula tulajdonos-ügyvezető igazgató azt mondta: óriási változáson ment át az üzleti élet, amely gyorsabbá és szövevényesebbé vált. Aki az élvonalban kíván maradni, annak résen kell lennie, s folyamatosan jó választ szükséges adni a szakmai kihívásokra.

– Nem titok, nagy meglepetésként éltem meg, amikor az E.ON Év beszállítója ünnepségen a színpadra szólítottak – mondta Szalai Gyula. – Cégünknek – nagyvállalati kategóriában – másodszor ítélték oda a rangos elismerést. Legnagyobb hazai vevőink újra elismerték erőfeszítéseinket, remek érzés, hogy egy szakmailag erős, összetartó közösség dolgozik nálunk, s munkatársaim évről évre bizonyítják rátermettségüket. Meggyőződésem, hogy a kemény, elhivatott munkára vezethető vissza az üzleti siker.

A december szinte minden vállalkozásnál a számvetés időszaka: a KVGY eredetileg másfél, legfeljebb két százalékos bevétel növekedést tervezett, ám erőfeszítéseiket siker koronázta, s a nyolc százalékos emelkedésének köszönhetően minden idők legmagasabb bevételével, közel 6,8 milliárd forinttal búcsúztatják az évet Továbbra is kiemelt beszállítói a hazai áramszolgáltatóknak – E.ON, Elmű, Émász, Nemzeti Közműszolgáltató – az idén csaknem 500 betonházas transzformátor állomást gyártottak le, s az örvendetesen növekvő igényeket jelzi, hogy a belföldi forgalom az idén 11 százalékkal emelkedett. Szalai Gyula szerint ha az eredményekre tekintenek, akkor van ok az ünneplésre, ám tudják, hogy seregnyi nehézséget is le kellett küzdeni. A feszítő munkaerő-hiánnyal kapcsolatos problémákat részben orvosolták, s ahogy a szakember fogalmazott, ennek kapcsán nagy csodákra ők sem képesek.

– A lakatos és a szerelő üzemben dolgozók rengeteget túlóráztak, az 52 hétvégéből nagyjából 45 munkával telt el – folytatta. – A többletmunkát természetesen honoráltuk, vannak olyan fizikai munkakörben alkalmazott kollégák, akiknek a havi fizetésük – bónuszokkal, béren kívüli jutalmakkal együtt – a 400-500 ezer forintot is eléri vagy meghaladja.

Az idén is több mint 150 millió forinttal nőtt a vállalat bérköltsége, s a kiadások más téren is érzékenyen emelkedtek. Elég csak egyet kiragadni: a 370 fős vállalat anyagköltsége 3,6 milliárd forintot tett ki, míg a termékek gyártásánál használt ezüst beszerzésére a tavalyi 413 millió forint helyett 440 millió forintot fordítottak. Eközben hatékonyan használták fel a technológia korszerűsítésre, fejlesztésre szánt forrásokat, a Pénzügyminisztériumtól – újabb sikeres pályázat útján – mintegy 180 millió forint támogatáshoz jutottak. Új tömbszikra forgácsoló, CNC eszterga, ponthegesztő gép valamint hegesztő robot: remekül jelzi a fejlesztési irányt, amit maguk elé tűztek ki. Utóbbi egyébként részben megoldást jelenthet a hiányzó szakmunkás munkaerőre, a nagyszériás termékek gyártásánál használják a speciális berendezést. Arra a felvetésre, hogy milyen főbb célokat fogalmaztak meg 2020-ban, Szalai Gyula rámutatott: óvatosan terveznek. Egyelőre nem lehet megjósolni, hogy a jelzett európai recesszió milyen mértékű negatív hatást gyakorol az ágazatra, ám elgondolkodtató, hogy több nemzetközi nagyvállalat vezetése már megpendítette, hogy leépítést fontolgat. Egyből nem engednek: a fejlesztést, a hatékonyság javítását, a technológiai megújulást sarkalatos pontnak tartják.

– Színvonalas munka, nyugodt légkör, kiegyensúlyozott gazdálkodás: üzleti filozófiánkban ezek örök érvényű értékek – folytatta a cégvezető. – Igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni a szakmai utánpótlás érdekében, akkreditált tanműhelyünkben mintegy 30 tanuló járt hozzánk szakmai gyakorlatra, s közülük az elmúlt tanévből öt főt sikerült a cégnél tartani. Lelkesek, beilleszkedtek a közösségbe, s azt szeretnénk, hogy a következő időszakban is minél több villanyszerelő, CNC-s vagy épp lakatos szakmunkás kezdje el nálunk a pályafutását. A versenyképes jövedelmen kívül lényegesnek ítélem a szakmai elismerést is: ahogy a világ változik, a munkatársaknak is lépést kell tartaniuk a fejlődéssel, ezért képzésre, tanfolyamra jelentkezhetnek. A kötelező béremelés mellett megtaláljuk a módját, hogy a korábbinál még vonzóbb körülményeket teremtsünk a munkatársaknak. Kedvező fejlemény, hogy az előzetes terven felül többet, karácsony előtt átlag csaknem 60 ezer forintot adunk jutalomként a betanított munkásoknak, a szakmunkások átlag 80 ezer forintot kapnak, az alkalmazottak mintegy százezer forintra számíthatnak. A KVGY Év dolgozója címet – több kategóriában – 16 munkatárs veheti át, fejenként további százezer forinttal honoráljuk a helytállásukat. S ahogy ebben az évben is megszerveztük a családi napot és a nyugdíjas találkozót, megtartjuk az év végi „Feszültségoldó Party-t”, úgy feltett szándékunk, hogy 2020-ban is folytatjuk a hagyományokat.