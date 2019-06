A SMART CITY alapja a közvilágítás lesz?

FULLED okos lámpa: Egy egyedülálló fejlesztés mely összeköti a várost.

A smart cityvel kapcsolatban számos új fejlesztésről lehet hallani, melyek közé az új fejlesztésű FULLED okoslámpa is beletartozik a magyar tulajdonú Greennovate Kft-től.

A GreenNovate FULLED okos lámpa technológiája összeköti a várost. Az érzékelők, kamerák, kijelzők összehangolásával a mindennapi életet könnyíti meg.

Az új lámpatest kiaknázza a meglévő városok infrastruktúráját. A régi közvilágítási hálózatokat új élettel és tartalommal tölti meg, úgy hogy a modern okos LED közvilágítási világító test saját maga képes kapcsolni a megfelelő fényt és biztosítani ezt a településeken.

A meglévő közvilágítások nem szabványosak és nem megfelelőek, fényszennyezés és közbiztonság szempontjából sem. A FULLED okos lámpa azonban azon kívül, hogy megfelelő és energiatakarékos világítást biztosít, ennél sokkal többet is tud.

Mivel a hálózaton csökken az energiafelhasználás, nem kell kiépíteni új hálózatot az elektromos autók töltésére. Így ezeket a villamos hálózatok töltőpontok kialakítására is használhatók.

De számos, egyéb funkcióval is bír még ez a termék. Egy komplett kis számítógépet tartalmaz így képes fogadni bármilyen IT és elektronikai külső elemet. Legyen ez IP kamera, hangszóró vagy telemetrikus mérő egységek, de webes tartalom is elérhető az eszközön.

Ezen tudást mind a városlakók mind a közvilágítás üzemeltetői nagy örömmel használhatják.

Lámpatest gazdaságos felépítése moduláris rendszert tesz lehetővé, hisz adott helyre telepíthető egy kamera, időjárás állomás, zajmérő, UV detektáló, vagy akár forgalomszámláló is

Az adatokat képes továbbítani nyílt forráskódú rendszerként, így bárki hozzáférhet a rendszeren belül és használhatja például parkolási hely foglaltság jelzőként vagy akár szmog riadó előrejelzésre. A jövőben az 5G-s technológia előnye mellett a hátránya, hogy olyan új típusú speciális antennákra van szükség, ami egy nagy antennával nem valósítható meg, csak sok kis teljesítményűvel. Ezek számára ez az eszköz energiát és kapcsolódási pontot tud létrehozni a szolgáltatók részére, a jobb lefedettség érdekében. Így minden olyan tudással felszerelhető, ami egy okos város infrastruktúrához elengedhetetlenül szükséges.

Az ilyen fejlesztések nagy tudást igényelnek több szakterületről egyszerre, illetve anyagi forrást is a teszteléshez és a megvalósításhoz ehhez Európai Unió és a Magyar állam GINOP-os termék és szolgáltatás fejlesztésű program nyújtott segítséget.

Részletek: www.fulled.eu