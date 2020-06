Ágynemű, lepedő, matrac, takaró – A Tchibo webáruház heti kínálatából válogattunk

A pihentető éjszakákhoz a kényelmes, puha hálóruhák mellett a jól megválasztott ágyneműkkel és huzatokkal tehetünk a legtöbbet, emellett az sem árt, ha a hálószoba hangulata is hozzájárul a nyugalomhoz.

A Tchibo webáruház heti ajánlatában éppen ezért ezúttal trópusi hangulatot idéző ágyneműk és különféle dekorációs elemek közül válogathatunk, hogy igazán kellemes hangulatban, kényelmesen térhessünk nyugovóra, minden nap!

A hőmérsékletkiegyenlítő és nedvszívó, 100%-ban pamutból készült renforcé ágyneműből több variációt is találunk a kínálatban: a rózsaszín mintás szett fehér alapon többszínű, rózsaszínes árnyalatú ábrákkal díszített, míg a rózsaszín pálmafás szett alapszíne a rózsaszín, amire zöld színű pálmaleveles mintát nyomtak. A könnyű, puha anyagú összeállítások egy- és kétszemélyes verzióban is beszerezhetők, és minden esetben cipzáras kialakítással készültek, hogy a fel- és lehúzásuk is egyszerű legyen, ráadásul a GOTS szabványnak is megfelelnek! A kínálatban emellett fehér alapon menta színű pálmafákkal díszített perkál ágynemű is kapható, amely ugyanezekkel a tulajdonságokkal rendelkezik, és szintén kapható egy- valamint kétszemélyes verzióban is!

Az ágyneműhuzatok mellett a megfelelő lepedő is fontos szempont, de szerencsére ezen termékek közül is rengeteget találunk a webáruházban. A finom, sűrű szövésű anyagból készült rózsaszín mintás gumis perkál lepedő például szimpla, és dupla matracokhoz is beszerezhető, fehér alapszínét pedig halvány rózsaszínes minta díszíti, így a szokásos egyszínű megoldásokhoz képest még a megjelenése is különleges, emellett a GOTS szabványnak megfelelő lepedő anyaga természetesen 100% pamut!

A pálmafás minta jelenik meg az utazáshoz készült ágyneműgarnitúrán is, ami praktikus tárolótasakjában könnyedén szállítható, de otthon is jó szolgálatot tehet, ha vendéget várunk. A párnából és steppelt paplanból álló szett akár ágyneműhuzat nélkül is használható, hiszen mosógépben is könnyedén tisztítható, így a higiénia miatt sem kell aggódnunk, ráadásul a tárolótasaknak köszönhetően nem csak a szállítása egyszerű feladat, hanem otthon is mindig egyetlen mozdulattal húzhatjuk elő, ha szükségünk van rá.

Ha vendéget várunk, akkor a gyorsan előhúzható ágynemű mellett egy kényelmes fekhely is szükséges. A dupla vendégmatrac segítségével épp ezt biztosíthatjuk, ráadásul úgy, hogy használaton kívül helytakarékosan tárolhatjuk a fekhelyet, de használhatjuk ülőkeként is. A tépőzáras rögzítéssel készült matrac hosszú élettartamú habszivacs betétének köszönhetően mind alváshoz, mind üldögéléshez kényelmes választás, külső huzatán pedig hordozófül is található, hogy a mozgatása se okozzon gondot!

A rózsaszín alapon többszínű nyomott mintás XL-es multifunkcionális takaró közepén nagyméretű mandala található, rózsaszínes-bordós árnyalatai pedig kellemes hangulatot biztosítanak majd bármelyik helyiségben. A hálószobában ágytakaróként használható, de a nappaliban, a kanapéra helyezve is teljesen új színt hoz a térbe. Finom, sűrű szövésű, GOTS szabványnak megfelelő renforcé anyaga 100% pamut, így igazán bőrbarát is, miközben 230×250 cm-es méretével rengeteg felhasználási lehetőséget biztosít a lakásban!

A dekorációs elemek listáján található az aranyszínű díszdoboz is, amely színe mellett ananász alakjával vonja magára a figyelmet, miközben mutatós tárolási lehetőséget biztosít a lakás bármelyik pontján. A 100% alumíniumból készült doboz átmérője 11 cm, magassága pedig 23 cm, így apró kellékek számára épp olyan jó választás, mint finom bonbonoknak, de akár müzlit is tölthetünk bele – a lényeg az, hogy mindenképpen száraz anyagok kerüljenek bele.

A kínálatban nem csak bentre, hanem kintre is találunk kellemes és kényelmes darabokat: az XL-es kerek pikniktakaró menta színben, mandala mintával készült, és remek választás akkor, ha a kertben szeretnénk letelepedni, vagy kiránduláshoz vinnénk magunkkal valamit, amire leheveredhetünk. A 180 cm átmérőjű takaró víz- és szennyeződéstaszító alsó oldalának köszönhetően akár nedves fűbe is leteríthető, hordozópántjának köszönhetően pedig könnyedén vállra akasztható, így kényelmesen vihetjük magunkkal bárhova. A felső oldala strapabíró poliészterszövetből készült, így a takaró sokáig kísérhet el minket a különféle kalandokra a természetben!

Szintén kinti használatra is alkalmas a kültéri felfújható puff, ami strapabíró, víztaszító textilhuzattal készült környezetbarát ecorepel® impregnálással, és tárolótáska is tartozik hozzá. A puff egyszerűen és gyorsan felfújható, így nem kell sokat várnunk a kényelmes ülőalkalmatosságra, ami zöld színű nyomott mintával, rózsaszín paszpólokkal készült. Az 55 cm átmérőjű puff nagyjából 25 cm-es magasságú, leeresztve pedig a huzatával együtt kényelmesen elfér a 31×25 cm-es tárolótáskájában.

A teljes kínálatban mind kintre, mind bentre rengeteg további dekorációt találunk, de az ágyneműhuzatok választéka is igen bőséges, így érdemes ellátogatni a webáruházba, hogy biztosan megtaláljuk a legmegfelelőbb darabokat!