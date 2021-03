Akarsz egy jó üzletet? Használtan vegyél laptopot és asztali számítógépet

Laptop vagy asztali számítógép vásárlásánál van, aki megrögzötten az új termékeket keresi, ám kiváló befektetés egy használt gép megvásárlása is. Olyan ez, mint a használt kocsik esetében: ha körültekintően választunk, és megbízható helyről vásárolunk, az eredeti ár töredékéért találunk megfelelő megoldást.

A használt laptopok előnyei

Kezdjük a minőségi használt laptopok tulajdonságainak összefoglalásával. Ilyenkor nem az „olcsó” kifejezés köré kell rendeznünk a gondolatainkat, mert a magas minőség használtan sem olcsó. De lényegesen kedvezőbb áron elérhető, mint egy új eszköz, a teljesítményét tekintve pedig olykor semmivel sem marad el az olyan riválisoktól, amelyeket sokkal drágábban, újonnan értékesítenek. Ha a használt gépet viszonteladótól veszi meg az ember, egyrészt biztosabb lehet a dolgában, másrészt garanciát, szervizszolgáltatást is kap mellé, azaz semmit nem kockáztat. Ilyenkor is érdemes az ismert brandeket megrendelni, valamint alaposan átolvasni az adott készülék leírását. Azt is át kell gondolni, milyen célra kell a gép, illetve hogy alkalmas-e arra a feladatra a kinézett verzió. Ha azonban minden klappol, a használt laptopok kiváló befektetésnek számítanak.

A használt számítógépek előnyei

Hasonló a helyzet akkor, ha a használt számítógépek előnyeit kell elemeznünk. Ezek is megbízható megoldások, amennyiben megfelelő helyről szerzi be azokat az ember. Ilyenkor nem leharcolt, kiöregedett gépekre kell gondolni. Olyan eszközökről van szó, amelyeket az első tulajdonos lecserélt, mert megengedhetett magának egy jobb, újabb kialakítást, a régire pedig nem volt szüksége. A használt számítógép a megbízható, valódi viszonteladónál átesik egy tesztelésen, egy tisztításon, majd egy telepítésen, ha pedig bárhol hibát találnak rajta, azt gondosan kijavítják. Ilyenkor is jár a garancia, illetve a szervizelés lehetősége, ám a legtöbb esetben nem lesz erre szükség, hiszen a viszonteladó csak olyat ad ki a kezéből, amiért felelősséget vállal. Mindezt teszi az új eszközök árának töredékéért. Jól hangzik? Próbáld ki!

A fotó forrása: Shutterstock.com