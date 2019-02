Az Erasmus+ és a szerelem

Ha már benned is felmerült a kérdés: Nekem van párom, hogy menjek Erasmusra? A rövid válasz: a pároddal együtt! Így tett Kusz Petra, biológia alapszakos és Vadkerti Tóth Viktor, geográfus mesterszakos PTE hallgató is, akik már több mint egy éve voltak együtt, amikor Erasmus+ ösztöndíjjal Csehországba utaztak, ugyan nem egy városba, de egy országba: Petra České Budějovice-ben, Viktor pedig Prágában tanult fél évig.

„Rengeteg érdekes emberrel találkoztunk különféle országokból Dél-Koreától kezdve Mexikóig, számomra a legmeghatározóbb a sokszínűség volt. Mivel sok időt töltöttünk el egymás városában, közös ismerősöket, barátokat is szereztünk. Amint lehetett, együtt utaztunk, felfedeztük Csehországot, és a félév során eljutottuk Németországba és Írországba is. Tanácsként talán annyit tudok mondani, hogy párként se féljetek nekivágni az Erasmusnak, egy ilyen élményt kihagyni kár lenne, együtt megélni viszont még jobb.”

Jogászhallgatóink, Czotter Regina és Kocsis Richárd már egy párt alkottak, amikor úgy döntöttek, hogy egy városba pályáznak Erasmus+ ösztöndíjra: mindketten La Coruña csodálatos városába, Spanyolországba utaztak. Szerintük előny volt, hogy volt kire támaszkodni, viszont hátrány volt, hogy egymással magyarul beszéltek, így a nyelvi fejlődésük esetleg kicsit lassabb volt, de így is elég jelentős. Már csak emiatt is megérte. Sok külföldi barátot is szereztek, felejthetetlen élményekkel gazdagodtak.

„A legjobbak talán az utazások voltak. Eljutottunk olyan különleges helyekre, ahova az Erasmus nélkül nem biztos, hogy sikerült volna. Csak hogy néhányat említsek a sok közül: Azori-szigetek, Ibiza, Barcelona, Madrid, Santiago de Compostela. Ez a néhány hónap egyénileg és párkapcsolatilag is hasznos tapasztalat, és komoly jellemfejlődésen lehet keresztülmenni. Összességében sokkal több a pozitív élmény, mint a negatív, mindenképp megéri kimenni, akár párban, vagy egyedül is.”

A PTE BTK másodéves angol-francia tanári szakos hallgatója, Tar Kíra a franciaországi Avignonba utazott Erasmus+ ösztöndíjjal. Párjával három éve találtak egymásra, másfél éve pedig együtt élnek, így Kírának különösen nehéz volt elindulnia. A távkapcsolat nehézségeit enyhíti, hogy időközben a párja is útra kelt, Londonba költözött.

„Szerintem a komolyabb kapcsolatban élők számára ideálisabb az, ha nemcsak az egyik fél, hanem a másik is elindul egy hosszabb kalandra. Azért, hogy amíg tart az Erasmus, addig se érezze egyedül magát a párunk, vagy esetleg mi se érezzük rosszul magunkat attól, hogy otthon hagytuk őt. Úgy vélem, hogy az Erasmus tanulmányút az új kihívásokkal segíthet jobban megismerni önmagunkat, így a párkapcsolatunkra is jó hatást gyakorolhat.”

Nem túlzás azt állítani, hogy az Erasmus programmal kint töltött félév megváltoztatja az emberek életét, különösen igaz ez Bőczin-Sirkeci Vanda esetében, aki a 2009/2010-es tanévben utazott Ankarába, Törökország fővárosába hallgatóként. Beilleszkedését segítő „Study Buddy”-ja, mentora révén ismerte meg Uralt, a jogászhallgatót, akivel első látásra egymásba szerettek.

„Egy ideig csak plátói szerelem volt. Egy hónapba telt, mire elhívott randizni, utána már nem volt visszaút. Először Bécsben éltünk, majd hazaköltöztünk Pécsre, 2015 nyarán itt házasodtunk össze, és Idil, a kislányunk is itt született 2017-ben. Kétéves lesz Valentin-napon, igazi szerelemgyerek!

A jövő cserehallgatóinak pedig azt kívánom, hogy használjanak ki minden lehetőséget, mert most fiatalok és most van rá alkalmuk. Menjenek szakmai gyakorlatra és tanulni, akár többször is. Ismerjenek meg más kultúrákat, legyenek nyitottak. Nem biztos, hogy a szerelem rátalál valakire, de az biztos, hogy ők magukra találnak majd kint és óriási személyiségfejlődésen mennek majd keresztül.”

Párral vagy pár nélkül: az Erasmus+ egy remek lehetőség, ne hagyd ki! Ha most jelentkezel tanulmányi ösztöndíjra, ősszel utazhatsz, vagy szakmai gyakorlatra akár már nyáron is!

