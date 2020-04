Beszéljünk őszintén a nyugdíjbiztosítás hátrányairól

Szerencsére egyre többen ismerik fel, hogy ha nyugdíjas korukban szeretnének gond nélkül, anyagi terhektől mentesen élni, akkor érdemes a nyugdíjcélú öngondoskodás valamely formáját választani.

Azt, hogy kinek melyik típus erre a legjobb megoldás (önkéntes nyugdíjpénztár, nyugdíjbiztosítás vagy nyugdíj előtakarékossági számla) több, különböző szempont határozza meg. A nyugdíjcélú öngondoskodás formájának kiválasztása során többek között az életkort, az anyagi keretet, illetve a kockázatvállalási hajlandóságot is figyelembe kell venni.

A különböző nyugdíj megtakarításoknak számtalan előnye, ugyanakkor néhány hátránya is van, ez utóbbiról azonban jóval kevesebb szó esik. Mivel a hitvallásunk a transzparencia, vagyis az átláthatóság, ezért úgy gondoltuk, érdemes ezt górcső alá venni.

Az egyik legnépszerűbb nyugdíj-előtakarékossági forma a nyugdíjbiztosítás, így most ennek hátrányairól írunk.

Röviden a nyugdíjbiztosításról

A nyugdíjbiztosítás egy olyan speciális termék, amely a megtakarításokat és az életbiztosítást kombinálja. Valójában egy olyan életbiztosításról van szó, amely a (kötéskori) nyugdíjkorhatárkor jár le, ez pedig jelenleg 65 évet jelent.

Tehát hiába emelik meg a nyugdíjkorhatárt esetlegesen 70 évre, amennyiben most kötünk nyugdíjbiztosítást, 65 évesen nyugdíjba vonulhatunk. Ugyanakkor az életbiztosítások feltételeinek megfelelően a biztosított halála vagy 40%-os rokkantsága esetén is fizet.

Vigyázzunk a költséges öngondoskodási konstrukciókkal

A nyugdíjbiztosítás tehát egyszerre több funkciót is ellát, azonban az extra szolgáltatások természetesen többletköltségekkel is járhatnak. A piacon léteznek egészen elavult és drága konstrukciók is, de ezek nem feltétlenül adott pénzintézetekhez köthetők: ugyanazon intézménynél is találhatunk előnyös és kevésbé előnyös nyugdíjbiztosításokat.

Amennyiben a költségekre vagyunk kíváncsiak, a Teljes Költség Mutatót (TKM) is inkább érdemes mankóként, mint “szentírásként” használni.

Ugyanis a TKM átlagpéldával számol, azaz nem biztos, hogy egy konkrét befektetés kapcsán helytállónak bizonyul – de ha a helyén kezeljük, a TKM jó iránymutatás lehet. Mindenesetre figyeljünk arra, hogy a nyugdíjbiztosítási konstrukciók összetétele igencsak változó lehet, a szerződési feltételek vagy a kiegészítő szolgáltatások mind befolyásolhatják a költségeket.

Nem biztos, hogy az olcsóbb a jobb megtakarítás

Egy alacsony költségű, és alacsony hozamú megtakarítással is lehet elérhetünk ugyanannyi nyereséget, mint egy magas költségű, de magas hozamú konstrukcióval. Ugyanakkor érdemes megvizsgálni a kettő arányát is; és összehasonlítani az egyes konstrukciókat.

Ezzel kapcsolatban egyébként javasolt egy független szakértő tanácsát kikérni, hiszen az ő kezét nem köti egy adott pénzintézet. Ezáltal több megtakarítási lehetőség közül választhatunk, úgy hogy az alkusz szem előtt tartja az ügyfél érdekeit.

Ezekkel a megoldásokkal a költségek minimalizálása mellett, a lehető legnagyobb profitot lehet elérni.

Változatos konstrukciók, de nehezen átlátható szerkezet

Kockázattűrő képességünknek megfelelően választhatunk a hagyományosabb portfóliók közül, ahol egy garantált, de jellemzően alacsony (0-2%) hozamban részesülünk. Azonban dönthetünk egy befektetési egységekhez (pl. értékpapírokhoz) kötött portfólió mellett is, amely magasabb hozamú, de ezzel együtt természetesen magasabb kockázattal is járhat.

A nyugdíjbiztosításhoz tartozhat eseti megtakarítási számla is, ahová rendszeresen, a megtakarításainkon felül is befizethetünk. Ezek a szolgáltatások természetesen mind befolyásolhatják a költségeket, és bonyolíthatják nyugdíjbiztosításunk működését.

Nincs rugalmas hozzáférés a pénzünkhöz

Kevesen tartják szem előtt, hogy a nyugdíjbiztosítás értelemszerűen nem vehető fel a nyugdíjba vonulás előtt. Azaz, ha valamilyen okból mégis korábban lenne szükségünk megtakarításainkra, azért szó szerint nagy árat kell fizetnünk.

Kifejezetten rosszul fogunk járni, ha az első néhány év során szüntetjük meg nyugdíjbiztosításunkat, ugyanis a kezdeti tetemesebb költségek miatt ekkor elképzelhető, hogy végül még kevesebb pénzt is kapunk vissza, mint amennyit befektettünk.

Szerencsére a havi befizetéseinket lehetőségünk van csökkenteni, vagy éppen ideiglenesen szüneteltetni is. Anyagi nehézségek esetén tehát először érdemes ezeken az opciókon elgondolkodni.

Számolnunk kell egy minimális havi befizetési költséggel

Szigorúan véve nem hátránya a nyugdíjbiztosításnak, de érdemes tudni, hogy a legtöbb pénzintézetnél havi 8-12 ezer Ft körül van a minimum befizetés összege. Tehát azok számára, akik ennél kevesebbet tudnak csak félretenni, nem a nyugdíjbiztosítás a megfelelő megoldás.

A megtakarítást legalább 15 évvel a nyugdíjba vonulás előtt érdemes elindítani

Szintén nem érdemes ezt a megtakarítási formát választaniuk azoknak, akiknek már csak kevés idejük van hátra a nyugdíjig, ugyanis a nyugdíjbiztosítás elsősorban hosszú távon termel kézzelfogható hozamot.

Nyugdíj előtt 5-10 évvel már inkább az önkéntes nyugdíjpénztár lehet a jó választás. Mielőtt tehát a nyugdíjbiztosítás mellett tesszük le a voksunkat, érdemes a többi nyugdíj-előtakarékossági megoldással összehasonlítani: könnyen lehet, hogy már csak élethelyzetünkből adódóan sem ez a nekünk megfelelő befektetés.

A hátrányok mellett rengeteg előnye is van

Természetesen nem csak hátrányai vannak a nyugdíjbiztosításnak. A többi nyugdíjcélú megtakarításhoz hasonlóan például ezen megtakarítás esetében is igénybe vehetjük a 20%-os adójóváírást.

Ráadásul KATA-s egyéni vállalkozók vagy GYES-en lévő, esetleg külföldön dolgozó személyek esetében is elérhető. Ők ugyanis ezt a kedvezményt leírhatják közvetlen hozzátartozóik adójából. (De ne feledjük, az adójóváírás mértéke éves szinten 130 ezer forintban van maximálva.)

Továbbá, a nyugdíjbiztosítás életbiztosításnak minősül, ezért az állam (és így a NAV sem) férhet hozzá ehhez az összeghez, ráadásul a nyugdíjkorhatár-emelés sem érinti – a biztosítás megkötésekor érvényes korhatár szerint fogjuk megkapni a pénzünket.

Végezetül, a konstrukciók változatossága nemcsak hátrány, hanem előny is, hiszen a hazánkban elérhető több mint 70 féle nyugdíjbiztosítás közül mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbbet. A döntés előtt mindenesetre feltétlenül kérjük ki egy szakértő véleményét is.