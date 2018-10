Bock & Rock Party – Október 12. – mert a rock ‘n’ roll örök!

Ahogy arról korábbi cikkünkben már beszámoltunk, áll a bál a Casino Win Pécs háza táján, és ez szerencsére egész éven át így is marad!

Az ünneplésre pedig az ad különleges indokot, hogy hamarosan már 1 éves születésnapját ünnepli a ház, amelynek alkalmából izgalmas programsorozattal és rengeteg meglepetéssel készülnek a vendégek számára. A legutóbbi nagyszabású Lady’s night bulin, szeptember 29-én a hölgyeké volt a főszerep, ahol az est folyamán Csordás Tibivel, latin táncosokkal és rengeteg értékes tárgynyereménnyel várták a gyengébbik nem képviselőit.

Október 12-én, 19 órától azonban fordul a kocka!

A Bock&Rock Party éjszakája inkább az uraknak kedvez, fantasztikus zenével, gyönyörű látvánnyal és különleges borokkal halmozva az élvezeteket. Az este folyamán akusztikus rock dallamaival varázsolja el közönségét Rudan Joe, de egy férfias este természetesen nem múlhat el gyönyörű nők nélkül, így szemet kápráztató rúdtáncos hölgyek gondoskodnak majd a látnivalóról. A borok szerelmesei pedig a Bock Pincészet különleges borait kóstolhatják majd meg az urakról, de nem kizárólag uraknak szóló estén, ahol természestesen minden érdeklődő hölgy vendéget is szeretettel látnak.

A kaszinóban megrendezésre kerülő rendezvények, így a Bock&Rock Party is, egy pár perces regisztrációt követően ingyenesen látogathatóak. Ezt követően már a névre szóló klubkártya bármikor szabad ki és belépést biztosít. A hatályos adatvédelmi törvényekenek megfelelve, minden átadott személyes adat és jogosultság nyomon követhető és bármikor akár vissza is vonható. Így kockázat és elköteleződés nélkül térhet be bárki, aki szívesen venne részt egy igazi Rock ‘n’ Roll bulin.

A programok folytatódnak, aki pedig nem szeretne lemaradni a friss információkról, érdemes ellátogatnia a kaszinó facebook oldalára (https://hu-hu.facebook.com/CasinoWinPecsKaszino/) , vagy személyesen érdeklődni a kaszinó személyzeténél.

CASINO WIN PÉCS

7622 Pécs Bajcsy Zsilinszky út 18.

Telefon: +36 72 554 880

http://casinopecs.hu/