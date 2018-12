Egy igazi revü musical, Chicago a Csiky színpadán

Túlfűtött erotika, csillogás és bűn. De természetesen a remek zenék sem hiányozhatnak Fred Ebb és Bob Fosse darabjából a Chicagóból.

Az egyik legsikeresebb Brodway musicalt tűzi műsorra a Csiky Gergely Színház. A Chicagoban Roxie Hart, a kétes hírű lebujok táncosnője arról álmodik, hogy egy napon ő is Velma Kelly, a népszerű revüsztár nyomába érhet. Ez viszonylag hamar sikerül is neki, de nem úgy, ahogy eredetileg képzelte. A sikereket ugyanis beárnyékolják a gyilkosságok.

Az előadást Bozsyk Yvette rendezi. A koreográfus tavaly már nagy sikerrel állította a Csiky színpadára a Cabare-t. Azt mondja, csak úgy mint akkor most is a világ két arcát szeretné megmutatni, látványosan, egyedien. – Az egész darab úgy tűnik, hogy a csillagosáról szól, de a siker mögötti problémák is megmutatkoznak benne. Az 1975-ben New Yorkban bemutatott musical, tulajdonképpen előre vetítette a show biznisznek a hátoldalait. Benne van minden ami ehhez kell: a korrupció, a pénz, a gyilkosság- árulta el a rendező.

Hozzátette: érdekes számomra, hogy egy gyilkos nőkről szóló musicalnek ekkora sikere lehet. Ebből is látszik hogy az embereket mennyire vonzza a sötét oldal is. Ebben a musicalben vannak olyan témák, amelyek megmutatják a mai világ viszályait, főleg akkor amikor a pénz kerül a középpontba. A pénz a korrupció megtestesítője. Természetesen nekem van erről véleményem és ennek hangot is adok az előadásban. Egy nem szokványos musicalt szeretnék, éppen ezért egy egészen más koncepcióban rendeztem, mint eddig. A börtön helyett egy elmegyógyintézetbe helyeztem a fő helyszíneket, ami egy nagyon érdekes világ.

Több asszociációra is lehetőséget ad. Ott van benne a világunk, a kopottság, a bűn, de a humor is. A színészi alakítás sokszínűsége pedig végtelen egy ilyen helyen és helyzetben – tette hozzá Bozsyk Yvette. A rendkívül látványos musicalben élő zenekar kísér és ad nyomatékot az előadásnak. A női főszerepekben a két fiatal színésznő: Zsíros Linda és Mikecz Estilla látható.

Morton Mamát pedig Kéri Kitty játsza. Rajtuk kívül Hüse Csaba és Sarkadi Kiss János valamint a konferansziét alakító Vati Tamás is remekül hozza a karakterét.