Müller táncosai a Csikyben

Egy hip-hop tánccsoport magára marad. Vajon mit kezd magával a fiatal csapat vezető nélkül. Milyen utakon indulnak el? Hogyan birkóznak meg a felnőtté válással? A többi között ezeket a kérdéseket boncolgatja a Müller táncosai című stúdiódarab.

A négy lány és három fiú már tudják, hogy Müller nem fog vissza jönni. Rajkai Zoltán az előadás rendezője már játszotta Németh Ákos drámájának a főszerepét a Katona József Színházban. Amikor idén újra elolvasta a darabot, azonnal rájött, hogy a rendszerváltáskor játszódó dráma most is aktuális. – Egy hip-hop tánccsoportról szól az előadás. Egy olyan underground tánccsoportról, amelyik a felnőtt kor küszöbén áll. Az ő útkeresésükről, merre menjenek, mit kezdjenek az életükkel? Ez a nagy kérdés. Azt gondolom, hogy akár a Müller táncosainak, akár a mai fiataloknak nagyon fontos, hogy milyen választ kapnak a kérdéseikre, hiszen ha nem jó utat találnak, akkor az tragédiába torkolhat – mondja Rajkai Zoltán. A darab rendezője hozzátette: egy erős víziója volt a darab színpadra állítása előtt.

Ezeket a látomásokat, érzéseket szerette volna átadni.

– Három fő gondolatom volt ami köré szerveztem az előadást. Az egyik az, hogy nagyon nagy probléma a mai anyátlan apátlan nemzedék, amelyik úgy nő fel, hogy nincsen a szülőknek kellő figyelme a gyermekekre és emiatt hiába élnek jómódban vagy normálisan mégis sorsok pecsételődnek meg, fiatalok kallódnak el. Vagy egyszerűen csak rossz utat választanak. A másik, hogy szerettem volna megmutatni azt, hogy sokkal jobban kell figyelni a másikra, egymásra. Ne a külső alapján ítéljünk, legyen szó akár egy fogyatékosról vagy egy látszólag drogosról vagy egy egész testén végigtetovált emberről van szó. Fontos a külső mögé is nézni, hiszen felelősséggel tartozunk a másikért is. Azt szeretném, hogy a nézők is érezzék ezt át és legyenek kérdéseik az előadás végére – árulta el Rajkai Zoltán.

A tinédzsereknek szóló előadásban a Csiky fiatal művészei kapták a főbb szerepeket. Krausz Gergő, Zsíros Linda, Mikecz Estilla, Roehnelt Zsuzsanna, Stefánszky István. Rajtuk kívül Mohácsi Norbert és Szvetnyik Kata is a tánccsoport tagjai. Az előadásban egy mozgáskorlátozott színész Tóth Karcsi is szerepet kapott.