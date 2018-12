Fáj minden mozdulat? Gyógynövénykrémek izomhúzódás ellen

Tudtad, hogy az izomfájdalmak oka nemcsak az izom megerőltetése, hanem a rossz tartás vagy a stressz is lehet? A természetes gyógynövénykrémek nemcsak sportolóknak segítenek!

Mitől húzódik meg az izom?

Az izomhúzódás bekövetkezhet az izmok túlterhelése miatt is, de leggyakrabban egy hirtelen mozdulat vagy esés következménye. A közhiedelemmel ellentétben nemcsak a sportolókat érintheti. Könnyen meghúzódhat valamelyik izmod akár kutyasétáltatás közben is, ha kedvenced hirtelen megrántja a pórázt, vagy torna közben, ha a nem megfelelően bemelegített izmot jobban megnyújtod a kelleténél.

Sokan nem is gondolnak a tartós stresszre, mint az izomfájdalom kiváltó okára. Az állandó pszichés feszültség előbb-utóbb testi tüneteket is produkál. Ezek közül talán a leggyakoribb az izmok állandó feszülése. Az érintettek sokszor csak annyit tapasztalnak, hogy rendszeresen fáj a hátuk, a válluk vagy a derekuk. A helytelen testtartás miatt fennálló izomfeszülés az izomfájdalom másik gyakori forrása.

Mit tehetsz ellene?

Ha sportolsz, melegíts be alaposan és ne terheld a megszokottnál sokkal jobban izmaidat! Ha ennek ellenére mégis meghúzódott valamelyik izmod, ne erőltesd tovább a mozgást! A meghúzódott izom kemény és rugalmatlan, mozgatása pedig fájdalmat okoz. Ha tovább erőlteted, könnyen kisebb-nagyobb szakadások keletkezhetnek a merev izomszövetben. Pihentesd inkább és kend be izomlazító vagy fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő krémmel!

A stressz vagy a rossz testtartás okozta izomfeszültség jelei enyhébbek ugyan, de hasonlók: az izom érezhetően kemény és fájdalmas, ha finoman megmasszírozod. Ilyenkor a torna, az enyhe nyújtás, az adott testrész átmozgatása kifejezetten hasznos lehet! A test és a lélek feszültségének oldását pedig a gyógynövény kivonatok természetes módon segítik elő.

Az izomfájdalmakat enyhítő gyógynövénykrémek leggyakoribb összetevői:

• A rozmaring a legismertebb, gyulladáscsökkentő, izomlazító hatású gyógynövények közé tartozik.

• A bőrvörösítő chilipaprika kivonat melegítő hatása kiválóan segíti a feszes izmok ellazítását.

• A fekete nadálytő tartalmú fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő krémek izomfájdalom ellen is ajánlottak.

• A mentolt és kámfort tartalmazó készítmények azonnali hűsítő hatásukkal járulnak hozzá a fájdalomérzet csökkenéséhez.

• A kúszó fajdbogyó olaj természetes metil-szalicilát tartalmának köszönhetően csillapítja az ízületi és izomfájdalmakat.

• A különböző kígyóméreg kivonatokból készült krémek helyi keringésfokozó, melegítő hatásukkal segítik a fájdalom enyhítését és az izmok lazítását.