Fél év alatt más emberré vált Finnországban

Bartakovics Bettina KTK-s hallgatóként a finnországi Ouluban hallgatott egy félévet az Erasmus program keretében. Tanulmányai befejezte óta a PTE Karrier Irodában dolgozik, és egyetemi munkatársként is részt vett már Erasmus szakmai utakon. Az ottani élményeiről beszélgettünk.

– Hogy került kapcsolatba az Erasmus programmal?

– Közgázos voltam, és a karon szájról szájra terjedt a híre – hogy „muszáj az Erasmust kihasználni” meg hogy „nagyon jó lehetőség”. Csak a bátorságomat kellett hozzá összeszednem. A szüleim mindig nagyon támogattak, néha talán túlságosan is alám tettek mindent, nem voltam hozzászokva, hogy magamnak intézzek bármit is, főként nem egy idegen országban, fél éven keresztül. Szóval ez nagy lépés volt nekem.

– Miért pont Finnországot választotta?

– Mert különleges helynek tartottam, ahol megtapasztalhatok olyan extrém dolgokat, mint, hogy tavasszal még éjfélkor is süt a nap, hogy huskyk húzta szánnal mehetek kirándulni, és akkor még nem említettem a Mikulást vagy a sarki fényt. Amúgy kifejezetten fázós voltam, utáltam a hideget, de a kint töltött időszak során ez teljesen megváltozott.

– Oulura találomra mutatott rá?

– Nem. A Közgazdaságtudományi Karnak van egy listája a programban résztvevő intézményekről, és azt böngésztem végig. Oulura az élénk kulturális élete miatt esett a választásom, illetve azért, mert a város és az ottani egyetem mérete nagyságrendileg megegyezik a pécsiével. Csak éppen az északi sarkkör közelében van.

– Milyen nyelvtudást vártak el?

– Nekem német az első idegen nyelvem, de Ouluban, ahová kerültem, az angol szerepelt a követelmények közt. Meg is szenvedtem vele. Azt mondták, akkor is kimehetek, ha nincs belőle nyelvvizsgám, de sikeresen át kell esnem egy nyelvi elbeszélgetésen. Egy amerikai tanárral kellett lefolytatnom, és nem sikerült elsőre. De annyira akartam ezt a Finnországot, hogy egész nyáron erre készültem, és ősszel végül átmentem.

– Mennyi adminisztrációval jár a programban való részvétel?

– Mint minden más. Ki kellett tölteni a jelentkezéshez szükséges papírokat, de semennyivel sem többet, mint bárhol máshol, amit egyébként megtapasztaltam. Azt pedig, hogy értékelni kellett a félévet, illetve beszámolót készíteni, egyáltalán nem éreztem tehernek, úgy gondoltam, ennyivel simán tartozom ezért a csodálatos szemeszterért.

– A finn oktatási rendszerről sok jót hallani. Önnek is jó tapasztalatai voltak?

– Teljesen magával ragadott. Nem két féléves a képzési rendszerük, hanem negyedévekre van bontva, és ennyi időn át tanultunk egy kurzust. Ez azért volt jó, mert sokkal jobban el tudtunk merülni az adott témában, hiszen nem heti egy óránk volt belőle, ráadásul gyakorlat is kapcsolódott az előadásokhoz. A másik óriási különbség, hogy nem kaptunk osztályzatokat – ott mindenki magáért tanul, és ez a természetes.

– Az iskolai dolgokon túl mit sajátított még el?

– Számomra felért egy önismereti tréninggel az ott tartózkodás, és szerintem más emberként jöttem haza. Olyasvalakivé váltam, aki képes megállni a helyét bármilyen szituációban. Ez korábban nem volt így. Az Erasmus óta tudom, mit miért és hogyan kell tenni. Már nem hagyom magam sodortatni az élettel, én alakítom.

– Ha ajánlania kéne az Erasmus programot, milyen hívószavakat választana?

– Az önállóság, önismeret mindenképpen szerepelne köztük, valamint a külvilág és önmagunk felfedezése is. És azt is nagyon fontosnak tartom, hogy csak ebből az országból kilépve jön rá az ember, hogy lehet másként is élni – de ezt nehéz egy szóban megfogalmazni.

– Nem érte kulturális sokként ez a fajta másként élés?

– Nem, vagy talán egy picit. Sokkal mellbevágóbb volt négy és fél hónap után hazajönni, és szembesülni azzal, mennyire mások itthon az emberek.

– Van-e olyan kapcsolata, amelyet később is hasznosítani tud?

– Ó, hogyne! Néhányukkal pont jövő héten találkozom. Az egyik legjobb ottani barátnőm partit szervez a születésnapjára, ahová meghívta azokat, akiket a leginkább kedvelt az erasmusos társaságból. Jönnek majd Svájcból, Szlovéniából, Németországból, én pedig Magyarországról.