Felkészülten várják az e-autók forradalmát

Májusban kerek 30. születésnapját ünnepli a Schneider Autóház. Ahogy az 1991 óta Pécsett, majd 2007 óta Kaposvárott működő, összesen hat jeles autómárkát (BMW, Mini, Volvo, Mazda, Toyota, FIAT) forgalmazó-szervizelő kereskedés vezetője, Schneider János a három évtized mérlegét, egyben sikerük kulcsát egyetlen mondatba sűríti: „Nagyon jók az autóink, munkatársaimmal pedig folyamatosan az ügyfelek legtökéletesebb kiszolgálására törekszünk.”

Ahogy a tulajdonos-ügyvezető fogalmaz, autóházuk a rendszerváltozás utáni kényszervállalkozások egyike: egy állami vállalat profiltisztítása után maradt rá a lehetőség egy márkaszerviz megnyitására. És ahogy azt sok sikertörténet születéséről hallhattuk, ők is egy garázsból indulva, bérelt ingatlanok során át jutottak el idáig; vagyis, hogy ma három cégük öt telephelyén 110 kollégával végzik szerteágazó tevékenységüket.

Több ezer eladott autó, napi 60 munkavégzés

A három évtized alatt több ezer új és használt járművet értékesítettek. Ma napi átlagban 60 autón látják el – emelik ki büszkén – az autóiparban nyújtható szolgáltatások teljes spektrumát. Az általános karbantartástól a karosszériagondozáson át a flottafinanszírozásig mindenben rendelkezésre állnak. A Schneider Autóház tulajdonosa ugyanakkor mégsem a technika, hanem az ember, az ÜGYFELEK (igen, ahogy a mindennapi tetteikből is kitűnik, itt csupa nagybetűs értelemben tekintenek rájuk…) köré csoportosítja visszaemlékezéseit az eltelt három évtizedre. Belülről nézve a legfontosabbnak a stabil, megbízható, ügyfélcentrikus munkatársi gárda bizalmát említi: a kitűnő munkahelyi légkörről minden vezetői szólamnál többet mond, hogy a mai csapat jó része a kezdetektől a siker kovácsai közé tartozik.

Kiemelkedő technikai háttér, ügyfélközpontú dolgozói szemlélet

És hogy mi lehet válságokat is átvészelő, a nehézségekből is erőt merítő, mindig új növekedési pályára álló, immár többször is Az év márkakereskedőjének választott, mára az ország legnagyobb múltú és egyik legnagyobb tekintélyű családi autókereskedésévé avanzsáló autóház sikerének titka?



„Talán, hogy nagyon jó és csábító a modellpalettánk, és munkatársaimmal folyamatosan a legtökéletesebb kiszolgálásra törekszünk! Számomra a legfontosabb a partnereink elégedettsége; és persze megbízható, ügyfélcentrikus munkatársainké” – gyűjti röviden csokorba a legfontosabbakat Schnei­der János. „Szeretnénk minden hozzánk fordulónak a legjobb ügyfélélményt nyújtani! Filozófiánk, hogy nem elég valakinek egyszer eladni egy autót; a legnagyobb öröm a visszatérő ügyfél! És mert olykor a legjobb autók is szervizbe kényszerülnek, e téren is olyan nívót, légkört igyekszünk teremteni, amely minimálisra csökkenti a helyzetből eleve adódó kényelmetlenséget. Emellett mindig is komolyan vettük társadalmi szerepvállalási kötelezettségeinket, amelynek jegyében a város kulturális, művészeti és sportéletét is szerteágazó módon támogatjuk. Jövőképünk változatlanul a biztonságos növekedés, akár újabb dealerpontokkal is bővülve. Igyekszünk nem utánkövetni, hanem elébe menni az autóipar forradalmi változásainak is.

Szolgáltatásainkat pedig az elektromos autók várható gyors térnyeréséhez, új szükségleteihez igazítani. A vállalatcsoport növekedésében, vezetésében pedig személyes ambícióim egyre inkább a stratégiai részvételre korlátozódnak, a cég új életciklusát mind jobban az operatív vezetőség határozhatja majd meg” – vezeti át ügyfélorientált és mecénási filozófiáját saját jövőbe mutató terveire az ügyvezető.

Új szolgáltató és szervizpark: elébe mennek a kihívásoknak

Az újdonságok sorát azzal folytatva, hogy Budai vám környéki telephelyeik szomszédságában máris egy új szolgáltató és szervizpark létesítésén fáradoznak, ahol gumihotellel (kerékcentrummal) automata mosással, modern vizsgasorral, akkumulátor-gyorstöltőkkel és további számos innovatív fejlesztéssel állnak nemsokára az új kihívások elé.

Aprónak tűnő, mégis fontos kiegészítői az autóház életének maguk a kiegészítők: kevesen tudják, de a BMW-szalonba például nemcsak autókért, hanem kerékpárokért, játékmodellekért, sport (elsősorban golf és vitorlás) felszerelésekért, autós ruházati cikkekért, különleges ajándéktárgyakért is érdemes lehet betérni. Most, a harmincadik születésnap kapcsán különösen.

Az ünnepelt Schneider Autóház ugyanis most sem várja, hanem adja az ajándékot: filozófiájuk ugyan nem az „akciókra” épül, de a márkánként eltérő ingyenes szervizek és egyre hosszabb garanciák mellett vásárlóik most is egyedi ajánlatokra, árakra is számíthatnak.