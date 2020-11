Így mozgasd meg a gyerekedet a téli hónapok alatt is

Most, hogy jön a hűvösebb idő, egyre több időt töltünk benn a lakásban, és gyermekeink is inkább benn töltik szabadidejüket. Dehogy ne csak a Tv, vagy a számítógép előtt üljenek, írunk néhány tippet, hogyan csaljuk el őket egy kis mozgásra, és, hogy még élvezzék is, ezért játék formájában elrejtjük azt.

Egyik ilyen opció a játszó alagutak. Ezek nemcsak a mozgását fejlesztik gyermekünknek, de közben izgalmas játékot is biztosítanak neki. Kaphatóak különböző méretekben, és korosztályok számára, de már 18 hónapos kortól is vannak elérhető termékek. A gyermekek imádják a bújócskát, így ez akár a mindennapok részeként is beilleszthető, és kielégítik gyermekünk mozgásigényét is.

Léteznek sátorral ellátott, illetve akár egy komplett sátorvárral ellátott alagutak is, ahol akár több gyermek is együtt játszhat, de ha mi is bekapcsolódunk a játékba, annál jobban örülnek majd neki.

Egy másik lehetőség, hogy jól megmozgassuk őket, az a trambulin, mint élmény, és mozgási forma. Már kaphatóak kül-és beltéri trambulinok, melyeket benn a lakásban is felállíthatunk. Ezek védőhálóval is el vannak látva, de a nélkül is használhatóak. Könnyen hordozhatók, akár egyik szobából a másikba, és könnyű az összeszerelésük is. Léteznek kisebbek számára kapaszkodóval ellátott trambulinok, ezeknek jellemzően 1-4 éves korig ajánlott a használata.

Ha trambulint vásárolunk gyermekünknek, érdemes megnézni, hogy a termék rendelkezik-e EN1176 tanúsítvánnyal, mely gyermekünk biztonságát támogatja játék közben. Egy trambulin vásárlásakor fontos lehet még egy alsó védőháló is, ami azt a célt szolgálja, hogy ne tudjon ugrálás közben egy háziállat, vagy egy másik játszó társ a trambulin alá mászni. Érdemes beszerezni ezt, ha a termékünk nem tartalmazná.

A trambulinhoz hasonló beltéri gyermekjáték az ugráló labda, vagy gumiugrálók, különböző állati alakokban. Ezeket szintén kedvelik a gyerekek, és miközben mozognak rajta, fejlődik az izomzatuk, és az egyensúlyérzékük. Az ugráló labda fogantyúval van ellátva, amiben a picik kapaszkodhatnak, különböző színnel és mintával vannak ellátva, így akár a kedvenc mese figurájuk is velük tarthat az ugrálásban.

Ha mégsem tudnánk elcsalogatni őket a technika érdekes újdonságaitól, akkor sem kell aggódnunk, erre is gondoltak a fejlesztők, és megalkottak egy interaktív játékot, ami mozgással is párosul, egy kis verseny is bele van csempészve, és szórakoztató is. Ez nem más, mint a táncszőnyeg. A táncszőnyeg számítógépre és tv-re is csatlakoztatható, amin keresztül a gyerekek tánclépéseket hajtanak végre a megadott útmutatók szerint, és akár 50-100 dal közül választhatnak.

Bármelyiket is választanánk, fontos, hogy figyeljünk a játék megfelelő minőségére, amit a különböző tanúsítványok bizonyítanak. A gyermekünk korára, hogy életkorának megfelelő méretű terméket vásároljunk, illetve, hogy hány gyermeknek vesszük. Ha több gyermeknek vásárolunk, akkor érdemes megnézni például egy játék alagútnál, az alagút méretét, és kiszámolni, hogy milyen hosszúságura lesz szükségünk, hogy kényelmes legyen, és mindenki jól érezze magát játék közben.