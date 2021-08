Járványhelyzetben is stabilan

Az ország 500 legnagyobb vállalatának rangsorában az előkelő 377. helyet foglalja el a Hőgyészi Agrokémiai Kft. 2020-ban. Az előző évhez képest 21 helyet lépett előre, tovább javítva pozícióját.

– Azt tapasztalom, ahogy telik az idő, minden év egyre nehezebbé válik – kezdte a beszélgetést Kőszegi László, a HAK tulajdonosa. – Újabb és újabb kihívásokra kell megtaláljuk a helyes válaszokat, a jó döntéseket. A Covid-19 vírus okozta járványhelyzet minden korábbi kihíváshoz képest súlyosabb, jelentősebb volt. Feladataink megoldása lényegesen nagyobb erőfeszítést kívánt meg tőlünk. Ezért különösen nagy öröm számunkra, hogy 2020-ban is sikeres évet mondhatunk magunkénak. Eredményeink jobbak az előző évinél.

A járványhelyzetet szigorúan, fegyelmezetten kezeltük. Preventíven védtük a dolgozóinkat és a partnereinket is. Ugyanakkor rendkívül rugalmasan oldottuk meg feladatainkat, hatékonyan végeztük el a munkánkat. Jobban dolgoztunk versenytársainknál, és ez piacnövekedést eredményezett számunkra, leginkább a növényvédő szer kereskedelemben. Mindezt úgy, hogy nem éltünk vissza a lehetőséggel és tartottuk árainkat.

Az agráriumban, ahol mi tevékenykedünk, az egyre szélsőségesebb időjárás egyre több sokkhatást vált ki. Elsősorban a növénytermesztésben, de a hozzá kapcsolódó input anyagok kereskedelmében is. A kihívások számát azonban nemcsak természeti tényezők – vírusok, klímaváltozás – gyarapítják: felgyorsult a tempó az élet, a gazdaság minden területén. A termékek eladásához szükséges ismeretek frissen tartása, a tudásmenedzsment színvonalának emelése szükségszerű. Gondoljunk csak az újabb és újabb innovációkra: a genetikára, a fajtákra, a biotechnológiára, az új hatóanyagokra, akár a precíziós gazdálkodás vagy akár a digitalizáció fogalomköréhez tartozó ismeretekre, tudásra.

De ezzel még nem merült ki a kihívások sora: a törvényi, jogi szabályozás újdonságainak nyomon követése fontos feladat. A hatósági előírásoknak való megfelelés, a környezet tudatos működésünk biztosítása kötelességünk. Nálunk elengedhetetlen a megfelelés az összes környezetvédelmi szempontnak és a katasztrófavédelmi hatóság szabályainak. És még folytathatnám a felsorolást…



Azonban egy ilyen kihívásokkal teli rohamosan változó világban felértékelődik a stabilitás szerepe. Cégünket talán nem kell bemutatni a Tisztelt Olvasóknak. Harmincegyedik éve működünk a régió meghatározó agrárdisztribútoraként. Tavaly magas színvonalú rendezvénnyel, parádés előadóművészekkel, pompás hangulatban, méltóképpen ünnepeltük partnereinkkel együtt, több mint kétszázan fennállásunk harminc éves jubileumát.

Tevékenységünkről röviden: műtrágya forgalmunk meghaladja a 100 ezer tonnát, növényvédő szerből 12 milliárd forint felett értékesítünk, közel 5 milliárd forint értékű vetőmagot adunk el, és 150 ezer tonna terményt forgalmazunk.



Partnereink száma több mint kétezer. Összárbevételünk működésünk harminc éve alatt 47 millió forintról 37,3 milliárd forintra emelkedett. Erre büszkék vagyunk. Ezt a sikert, a hatalmas növekedést ügyfeleink, a mezőgazdasági termelők bizalmának, együttműködésének köszönhetjük. S mivel vívtuk ki ezt magunknak? Azzal, hogy hatékonyan dolgozunk, magas teljesítményértékkel, gyors kiszolgálással, pontos adminisztrációval, támogató, együttműködő munka kultúrával. Nagyon jó csapattal, tisztességesen, kiszámíthatóan. Ez adja szilárd kapcsolati tőkénk alapját. Partnereink érzékelik ennek a megbízhatóságnak, a stabilitásnak a jelentőségét, fontosságát. Hiszen az elmúlt években, évtizedekben több agrárdisztribútor is „eltűnt”. Egy részük kivonult és feladta az inputanyagok forgalmazását, így a Baywa, az Intercorporation, (IC), a Great Lakes, a Norsk Hydro, a Cargill. Mások csődbe jutottak mint a KSZE, a Chemical Marketing, a Szigetchem, a Békés Agrár, az IKR Zrt., a Növény Zrt., hogy csak a jelentősebbeket említsem. De jelenleg is forr a piac, mert egyik versenytársunk nem tud eleget tenni nagyon sok partnere számára nagy mennyiségű műtrágya leszállítására vállalt kötelezettségének. A tanulság adott mindannyiunk számára: a biztos, járt utat nem érdemes feladni a járatlanért, némi gazdasági előny érdekében túl nagy kockázatok árán.

Ami engem illet, bízom abban, hogy a HAK-ban rejlő potenciál, cégünk erősségei, a felhatalmazó cégkultúra – a termelők kölcsönös előnyök alapján történő együttműködésével – a jövőben hosszú távon is biztosítják prosperitásunkat, a stabil eredményes működést. Azt, hogy tartósan ott leszünk a régió meghatározó agrárdisztribútorai között szolgálva az agráriumot, partnereinket – zárta gondolatait Kőszegi László tulajdonos.