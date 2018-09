Kaszinó életérzés (nem csak) hölgyeknek – Lady’s night szeptember 29-én 19 órától a Casino Win Pécsben

Hamarosan egy éves születésnapját ünnepli, a kikapcsolódni vágyók által méltán kedvelt Casino Win Pécs. Az első évforduló alkalmából, izgalmas programsorozattal és rengeteg meglepetéssel készül az egység vezetősége.

A kaszinók világáról tévesen kialakult negatív sztereotípiákat lassan teljesen legyőzve, egyre nagyobb állandó vendégkörnek örvend a szórakozóhely. A szerencsét próbálók nagyobb részét azonban még mindig az erősebb nem képviselői teszik ki. Éppen ezért a rendezvénysorozat első programjaként szeptember 29-én a hölgyeké lesz a főszerep, hogy minél többen belekóstolhassanak az igaz kaszinó élménybe!

A Lady’s Night-on, azaz a hölgyek éjszakáján, 19 órától igazi buli hangulat, sztárfellépő és rengeteg ajándék várható. 21 órától a vérpezsdítő latin ritmusok magyar képviselője, az egykori Fiesta frontembere, Csordás Tibi tart koncertet, melyre a gyengébbik nem képviselői kedvéért venezuelai táncosait is magával hozza. A hölgyeket ráadásul grátisz koktélokkal fun game Black Jack asztallal is várják, akik így akár tét nélkül is próbára tehetik magukat a csillogó ékszerekért és egyéb értékes tárgynyereményekért.

Az eseményen való részvétel ingyenes, a kaszinóba való belépés azonban regisztrációhoz kötött, amely a helyszínen az első alkalommal a recepción pillanatok alatt végig vihető. Ebben kedves hotesseink lesznek a vendégek segítségére. Ezt követően azonban már a saját klubkártya szabad belépést biztosít bármikor. A hatályos adatvédelmi törvényeknek megfelelve, minden átadott személyes adat és jogosultság nyomon követhető, illetve bármikor vissza is vonható. A látogatóknak így semmitől nem kell tartania, még akkor sem, ha pusztán kíváncsiságból szeretné meglátogatni a kaszinót.

