Kerti trendek 2020-ban: hogy válasszunk stílusos napozóágyat?

Leheveredni egy kényelmes napozóágyra, hallgatni a madarak csicsergését, élvezni a gyönyörű napsütést – nincs ennél jobb kerti program egy nyugodt nyári hétvégére. A maximális komfortérzethez viszont érdemes megvizsgálni, melyik napozóágy milyen előnyökkel rendelkezik, és ez alapján kiválasztani a legjobbat.

A kerti bútor kiválasztásakor több szempontot is figyelembe kell venni. Ilyen a kényelem, amelyre biztosan szükség lesz, hiszen szerencsés esetben órákat is eltölt az ember a kertjében. Ahhoz, hogy pihenni tudjon a test az egész heti hajtás után, tökéletes alátámasztásra lesz szükség, a végtagoknak, a gerincoszlopnak és a nyakrésznek is pihennie kell. A funkcionalitás is lényeges, azaz olyan bútort kell választani, amelyre valóban szükség van. Az összecsukható megoldásokra akkor érdemes gondolni, amikor hely szűkében van az ember.

Az anyagválasztásnál azért kell körültekintőnek lenni, mert egész máshogy viselkedik például egy műanyag és egy rattanból készült bútor, tudni kell, hogyan illik azokat használni, tárolni. A fenti igényeknek tökéletesen megfelelhet egy napozóágy , amelyből hatalmas a választék.

Műanyag? Fém? Fa?

Egy nyugágy a luxust testesíti meg, akkor is, ha egy menő hotel medencéje mellett pihen, de akkor is, ha a kertünkben állítjuk fel. Nem ugyanaz persze a két környezet, ám a napozóágyra mindkét szituációban akkor fekszik az ember, ha szeretné elfelejteni a gondjait, és a pihenésre fókuszálna. De milyen anyaga legyen, hogy tökéletes fekhelyet biztosítson?

Nem meglepetés, hogy a műanyag napozóágy a legolcsóbb verzió, ennek ellenére jó fekhelyet biztosíthat ez a megoldás is. Könnyen arrébb pakolható, egyszerű tisztítani, karban tartani, de nem egy örök életre szól. Ha fémből, például alumíniumból készül az ágy, más tulajdonságai kerülnek előtérbe: sokkal nehezebb lesz, nem tudja egy kézzel beállítani az ember, nem megfelelő használat esetén rozsdásodni kezdhet, viszont strapabíróbb megoldás.

A fa a természetesség szimbóluma az anyagok világában, nem kérdés, hogy a természetben használt napozóágyak esetében tökéletes választás. Kellően stabil, viszont egyáltalán nem nehéz, ám hátránya, hogy a legjobban erre kell odafigyelni. Kiszívhatja a nap, eláztathatja a víz, megtámadhatják a rovarok – a karbantartás fontos szempont. A tikfa vagy teakfa esetében más a helyzet, ez a luxusanyag jobban ellenáll az időjárás és a természet kihívásainak.

Rattan? Műrattan?

Sokan esküsznek a rattan és a műrattan kerti bútorra, nem véletlenül lett ez napjaink egyik legtrendibb megoldása. A Délkelet-Ázsiában honos rattanpálmával alaposan meg kell küzdeni, amíg használható nem lesz a bútorgyártásra, jó hír viszont, hogy ezt nem nekünk kell megtenni, elég megfizetni az árát az üzletekben. Tartós és nedvességálló anyag, ráadásul gyönyörű dizájnok varázsolhatók belőle, így a bútor nem csak használati tárgy lesz, hanem a kert igazi dísze. A műrattan ugyanezt tudja, csak nem természetes anyag, ezért azonban a tartóssága, a rugalmassága és az egyszerűbb karbantartása kárpótol.

Akármelyik anyag mellett döntsünk, szükségünk lesz kiegészítőkre a tökéletes pihenéshez. Egy kartámla vagy fejtámla, egy napellenző tető, egy kiegészítő asztalka vagy egy vízálló, gyorsan száradó párna egyaránt azt szolgálja, hogy az ember maximálisan kihasználhassa a napozóágyon eltöltött időt.