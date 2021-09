Készüljön fel szeptemberi nyaralására: szókincsbővítés otthonról, kényelmesen

A szeptemberi időjárás ugyan meg tud lepni minket néhány hűvösebb nappal, de a nyári kánikula végén, általában még épp kellemes melegben indulhatunk útnak egy utószezoni nyaralásra. Ha ön is épp arra készül, hogy maximálisan kihasználja az indián nyarat egy külföldi kiruccanásra, néhány tipp jól jöhet utazás előtt!

Utazás előtt mindig érdemes alaposan felkészülni

Egy idegen országban még akkor is számos váratlan szituációba keveredhetünk, ha azt hisszük, mindenre felkészültünk. Amellett, hogy tájékozódunk a helyi magyar nagykövetség címéről és elérhetőségeiről, ellenőrizzük, hogy megvan-e minden iratunk, és kitöltöttünk-e minden szükséges nyomtatványt, ami a beutazáshoz szükséges.

Azonban célszerű a nyelvtudásunkat és a szókincsünket is felfrissíteni. Ebben nagy segítség lehet például egy angol szótárcsomag , hiszen ezt a nyelvet a világ legtöbb területén megértik. De egy játékos applikációval vagy épp kedvenc sorozatunkat nézve is tanulhatunk.

Miért fontos a szókincs folyamatos fejlesztése?

Ha nem használjuk folyamatosan nyelvtudásunkat, az könnyen megkophat. Még akkor is kerülhetünk bajba, ha erős nyelvtani ismeretekkel rendelkezünk, de munkánk miatt például csak szakmai szinten széles a szókincsünk. Ilyenkor akár már egy egyszerű ebéd megrendelése is problémát okozhat, hiszen nemcsak a különböző nyelvtani szerkezeteket kell ismernünk, hanem az ételek, italok nevét is. De minél nagyobb szókinccsel rendelkezünk, annál választékosabban beszélhetünk és könnyebben értethetjük meg magunkat, ha segítségre van szükségünk.

A szókincsfejlesztés ezen kívül kiváló agytorna is lehet, amit játékos feladatokkal, vagy épp kedvenc hobbinkat űzve, kikapcsolódás közben is végezhetünk.

Hogyan bővítheti szókincsét otthonról egyszerűen és gyorsan?

A magolás ilyenkor egyszerűen nem megoldás, hiszen rendkívül időigényes, és még csak nem is hatékony módszer. Ajánlunk inkább pár alternatívát helyette:

Nézze, olvassa kedvenc történeteit az elsajátítani kívánt nyelven!

Az olvasással íráskészségünket, nyelvtanunkat és helyesírásunkat javíthatjuk, míg filmek vagy sorozatok nézésével kiejtésünk, beszédkészségünk és hallás utáni értésünk javulhat drasztikusan. Ezek egyike sem mellékes, ha egy idegen országba készülünk és szeretnénk jobban elsajátítani a nyelvet. A legkönnyebb helyzetben az angolul tanulók lehetnek, hiszen ezen a nyelven elérhető a filmek, sorozatok és könyvek többsége. Ezen kívül németül, franciául, olaszul vagy spanyolul is viszonylag nagy választék áll a rendelkezésünkre.

J átszva tanulni a legkönnyebb

Nem hiába jelennek meg újabbnál újabb nyelvtanulós applikációk, melyek segítségével játékosan sajátíthatók el az alapok. Ezek a versengés és jutalmazás módszerével ösztönöznek minket napról napra arra, hogy folytassuk a tanulást. Közben érdekes feladatokkal, színes szókártyákkal és tesztekkel segítik fejlődésünket, legyen szó nyelvtanról vagy szókincsünk bővítéséről.

Szótárcsomagok

Akár szótanulásra vagy éles helyzetben is jól jöhet egy szótárcsomag a zsebünkben. Attól függően, hogy önnek mi válik be, érdemes kísérletezni az egynyelvű és kétnyelvű változatokkal is. Utóbbiak a már jól megszokott magyar-német, vagy magyar-angol szótárcsomagok, melyek az adott szó jelentését adják meg a másik nyelven.

Szókincsbővítés és nyelvtanulás szempontjából azonban érdemes lehet kipróbálni egy egynyelvű változatot is. Egy angol-angol szótárcsomagban például az Értelmező kéziszótárhoz hasonlóan az adott nyelven, mondatba foglalva találhatjuk meg a szavak jelentését. Ezáltal nagyobb eséllyel kerülhetők el a félreértések is, ugyanis előfordulhat, hogy a magyarról fordított szó az adott nyelvben egészen más jelentéssel bír.

Mennyi időt érdemes szótanulásra szánni naponta?

Az agyunk egyhuzamban általában 40-60 percet képes összpontosítani. Ez ugyanakkor személyenként eltérő lehet attól függően, hogy hétköznapjaink során mihez vagyunk hozzászokva. Produktivitásunk megőrzése érdekében érdemes a tanulást húszperces időszakokra bontani, amik után tartsunk mindig egy rövid, ötperces pihenőt.

Ha átléptük az egy órát naponta, mindenképp álljunk fel a helyünkről egy kicsit. Járjunk egyet, igyunk egy pohár vizet, teát vagy kávét, ha jól esik. Az a fontos, hogy tartsunk egy hosszabb, 10-15 perces pihenőt, hogy felfrissülhessen az agyunk és akár újult erővel vághassunk bele a tanulásba.

A legtöbb telefonos applikáció a feladatok részekre osztásával segíti az időbeosztásunkat. Ráadásul akár útközben is könnyedén használhatjuk őket, így hasznosan elütve a tömegközlekedésen töltött időt.

Annak érdekében, hogy a tanult szavak biztosan rögzüljenek, foglaljuk őket mondatokba. Akár saját szituációs gyakorlatokat is kitalálhatunk, így felkészülve az éles helyzetekre is.

A nyelvtanulásra mindig érdemes rászánni az időt, de különleges motivációt adhat hozzá, ha épp külföldre készülünk. Még a legfejlettebb online fordítóval a zsebünkben is előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor csak saját tudásunkra hagyatkozhatunk. Ha a nyelvtani alapok megvannak, megfelelő szókinccsel és egy kis elszántsággal még a legszorultabb szituációkból is kibeszélhetjük magunkat.