A koncert, avagy semmi sem tökéletes című darab a fiatalokon keresztül üzen

Olyan mintha egy nagy koncertarénába csöppenne az ember. A nézőtéren a színpad, a színpadon a nézőtér. A hírnevet jelentő deszkákon pedig egy fiú zenekar próbál, éppen gitárost keres a Black Bird együttes.

Az egyik sarokban pedig a Puccini Trio ad koncertet. Ők a komoly zenében szeretnének kitűnni. Ez egyelőre nem igazán sikerül a két eltérő formációnak. A koncert, avagy semmi sem tökéletes című darabot Olt Tamás írta és rendezte. A Kaposváron született művész, jelenleg a Nemzeti Színházban dolgozik. – Bozsik Yvette felkérésére bővítettem ki a darabot. Azt kérte, hogy csináljunk egy olyan előadást, amiben a színházhoz szerződött fiatalok is megmutathatják tehetségüket.

Mivel a célközönség is a fiatalság így közelebb kerülhetünk hozzájuk a fiatal művészek által. Az előadásban a modern technika is helyet kap, a mai instás a facebook-os világot is szerettük volna behozni a színházba, egy nagyon lendületes, zenés előadással – mondja a rendező Olt Tamás. A Kaposvári Egyetem színművész szakán végzett fiatalember mai történetet képzel el, azonban többször szürreális és extrém látványra épít.

– Nagyon érdekelnek a fiatal kollégák. Többségüket ismertem már régebbről, így izgalmas játék, hogy mit lehet kihozni belőlük, amikor hasonló korosztályt játszanak. Nagyon élő szöveget használunk és közben pedig nagyon extravagánst. Úgy szeretnénk trendik lenni, hogy közben pedig a színházi konvenciót ne tiporjuk sárba – emelte ki Tamás. Hozzátette: mindegyik együttes egy látszat világban él, a mai modern technika világában. Itt minden happy, jókat lehet enni, inni, buli van folyamatosan. De a beszűkült média világon kívül van egy valóság is. Mivel a két együttesnek egymástól függetlenül csak nem akar beindulni a karrierje, jön egy modern kori „Megváltó”. Ő szintén közülük való, létrehoz egy fúziót és minden elkezd jól működni. Olyan mint amikor az ételhez odateszik az evőeszközöket is – magyarázza a rendező.

Az előadás célja, hogy a multimédiás eszközök használatán túl tudjanak barátkozni, beszélgetni is a fiatalok. Csináljanak a tehetségüknek megfelelő dolgot, amiben ki tudnak tejesedni. A látványos, zenés örömjátékban, a Csiky fiatal művészein kívül, Fándly Csaba, és Kalmár Tamás is látható.