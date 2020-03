Legyen otthonos a hazaérkezés – az előszab dekorációja

Ha bárki betér hozzánk, akaratlanul is körülnéz, és a legtöbbször az első benyomás ilyenkor megalapozza a véleményét nem csak az otthonunkról, hanem rólunk is. Se nem praktikus, se nem esztétikus látvány, ha az előszobába betérve rögtön szétdobált cipőkbe, lehajított kabátokba és táskákba botlunk bele. Bár ezeknek elpakolása valójában naponta csupán pár percet vesz igénybe, mégis gyakran megfeledkezünk róla, és gyakori az is, hogy csak akkor rajtuk el ezeket a holmikat, ha előre tudjuk, hogy vendégek érkeznek hozzánk.

De mi a helyzet a váratlanul betoppanó vendégekkel? Illetve, gondolhatnánk azért néha magunkra is. Senki nem szeretne munka végeztével egy kupis, rendetlen helyiségbe hazatérni, és igen nagy bosszankodást okozhatunk magunknak, ha csak úgy tudunk beljebb jutni a lakás többi részére ha ezeken a széthagyott holmikon először át kell lépnünk. Ha pedig a rendrakás, és a rend megtartása tényleg kifog rajtunk, akkor könnyen lehetséges, hogy a tárolási lehetőségeinket kell kicsit jobban átgondolnunk.

Fontos az előszoba kinézete is!

Az előszobánk általában egy pici hely, ahol 1-2 szét hagyott holmi is nagyon kupis hangulatot tud okozni. A különböző tárolási praktikák azonban azonban a segítségünkre lehetnek abban, hogy felszámoljuk az őskáoszt, mely belépés után rendszeresen fogad bennünket. A sapkákat, kesztyűket, és sálakat általában érkezésünk után tényleg csak ide-oda letesszük, ezeknek a dolgoknak nincs egy fix helye, pedig ha lenne, sokkal könnyebb dolgunk lenne induláskor is. Vásároljunk olyan praktikus, és esztétikus tároló dobozokat, melyek szinte mindent képesek elnyelni, így a rendetlenségből egy másodperc alatt rend lesz. A lábbelik tárolására pedig nagyon jó megoldás, ha egy zárt, csukható, cipős szekrényt szerzünk be.

Lakásfelújítás során sokak szerint az előszoba esztétikus kialakítására nem szükséges túlságosan sok időt szentelni, hiszen ez az a helyiség a lakásban, ahol a legkevesebb időt töltjük. Csupán akkor vagyunk itt néhány percet ha indulunk valahova, vagy ha hazaérkezünk. Pedig egy stílusos előszobával, egy jól kiválasztott fal színnel, nem csak otthonossá, és hívogatóvá tudjuk varázsolni a lakásunkat, hanem lehetőségünk van arra is hogy egy előszobát akár tágasabbá vagy világosabbá tudjuk alakítani.

Hogyan legyen esztétikus, és praktikus az előszobánk?

Mivel a folyósok, és az előszobák elég kevés fényt szoktak kapni, jó ötlet lehet egy világos, meleg, kellemes színt kiválasztani az előszoba falaihoz. A sárga egy meleg fényt sugárzó árnyalat, mely még inkább meghozza a hatását, ha fehérrel kombináljuk. A bézs az egyik legsokoldalúbb szín, hiszen meleg, és kellemes árnyalatú, ezért rendkívül jól variálható színekkel, és mintákkal.

A különböző, mintás motívumok rendkívül jól feldobják az egyszerű, egyhangú előszobánkat. Különösen praktikus megoldás lehet erre a mosható tapéta vásárlása, mely nem csak a konyhában, hanem az előszoba falán is hasznos lehet, hiszen ez a helyiség is egy olyan szeglete a lakásnak, mely könnyebben koszolódik, főleg az őszi-téli hónapokban. Manapság egyre nagyobb divat a lakberendezésben valami színes, mintás, vidám tapétával feldobni a lakást, és ezt már természetesen az előszobában is megtehetjük. A mosható tapéta esztétikailag minden pontot figyelembe véve tökéletes megoldás lehet, hiszen strapabíróak, és könnyedén tisztíthatók.

Forrás: tapetacentrum.hu