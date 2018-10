Megbecsülik az évek óta megbízható munkaerőt

A Lakics Kft. újra hűségdíjjal jutalmazta a munkavállalók évtizedek óta tartó lojalitását.

A Lakics Kft. vezetősége a cég 30 éves fennállásának évfordulóján, négy éve döntött a hűségdíj bevezetése mellett, hiszen már akkor is voltak olyan munkatársak, akik 15-20 éve a cégnél dolgoztak. Büszkék arra, hogy a rendszer azóta is működik, és immár tradicionálisan, évről évre 20-25 munkavállalót tudnak hűségdíjjal jutalmazni.

Munkavállalóink lojalitása kiemelten fontos cégünk számára, ezért is döntöttünk a hűségdíj bevezetése mellett. Büszkék vagyunk a kollégáinkra, és örömmel adjuk át évről évre ezeket a díjakat. Bízom benne, hogy a jövőben egyre többen részesülhetnek ebben az elismerésben – nyilatkozta az ügyvezető, Ifj. Lakics László.

A hűségdíj emlékplakettje mellé anyagi elismerés is jár, hiszen a 10 éves munkavállalók egy havi, a 15 évesek másfél havi, a 20 évesek két havi bruttó bérnek megfelelő összegű jutalmat is kapnak. Jövőre pedig már lesznek olyanok is, akik 25 éve a Lakics Kft csapatának tagjai.

A hűségdíjak mellett az október elején tartott dolgozói fórumon 11 munkavállaló a félév kiváló dolgozója elismerést vehette át.