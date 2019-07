Megéri balatoni nyaralót vásárolni?

Tombol a nyár, ebben a hőségben pedig mindenki a vízpart hűsítő kényelmére vágyik.

Van, aki barátokkal, van aki a családdal szeret megszökni a város betonsivatagából akár csak egy hétvége erejéig is, erre pedig egy balatoni nyaraló még mindig örökzöld menekülési útvonalnak számít. Nem véletlenül nevezik a Balatont a magyar tengernek, elvégre könnyen megközelíthető és végtelenül népszerű úticél mind a magyarok, mind a külföldiek körében. Az elmúlt években pedig a turistaforgalom is egyre csak emelkedett, ami az ingatlanpiacon is nyomot hagyott. Egyre több ugyanis a német befektető mellett az orosz kuncsaft is, a vásárolni vágyók között is.

Mi tévő legyen hát az ember, ha szeretne pár napig lábat lógatni a Balaton vizében? Cikkünkben összegyűjtöttük a rendelkezésre álló lehetőségeket, akár vásárlásról, akár rövid- vagy hosszútávú bérlésről legyen szó, és összehasonlítottuk a piaci árakat. Továbbá azt is kiderítettük, hogy hol szeretnek nyaralni a fiatalok, és hová vonulnak el a családosok.

Bulizni vágyóknak

Egészen 2017-ig Siófok vezette a népszerűségi listát a fiatalok és a turisták körében, hiszen ez volt a bulik középpontja, hála a pezsgő éjszakai életnek és a jó megközelíthetőségnek. Azonban amíg a külföldi éjszakai látogatottsága 10%-al nőtt 2018-ra, úgy a belföldi látogatottsága majdnem 16%-al elmaradt az előző évitől – derült ki a Balatontipp felméréséből. Hova ment tehát az a sok magyar? Szó szerint átpártoltak a túloldalra, az északi oldalon fekvő Balatonfüredre. Már pár éve lehetett hallani, ahogy az új Siófoknak kezdték hívni a fiatalok, így akkor sem lepődnénk meg, ha az idei felmérés szerint megelőzné Siófokot. Már 2017-ben is 11,3%-al nőtt az összlátogatottsága (míg Siófoké 8,6%-al csökkent), a belföldi látogatók száma pedig 14,6%-al haladta meg az előző évit, míg a külföldi arány 6,6%-al nőtt. A különbség pedig igencsak elenyésző volt 2017 végére a két város között.

Mi áll ennek a változásnak a hátterében? Gyanítjuk, hogy a turizmus és felkapottság hevében elszállt ingatlan és bérletárak is közrejátszanak a dologban, amíg mindkét városban találhatóak előnytelen elhelyezkedésű ajánlatok (1 szobás lakás esetén) 25 millió Forintért, valamint kiemelkedően pozícionált lakások 115 millió Forintért, úgy az átlagárak Siófokon 40-70 millió Forint között mozognak, míg ez Balatonfüred esetében 30-60 millió Forint közé sorolható. A Hellovidek.hu szerint azonban a négyzetméterárakban épp ellenkező tendencia figyelhető meg. Cikkük alapján ugyanis elmondható, hogy Balatonfüred a legdrágább város a balatoni ingatlanpiacon, persze ez is a telek vagy ház méretétől függően befolyásolja csak a döntést. Airbnb-s ajánlatokban pedig a 40 Euró / éjszakától kezdve a 120 Euró / éjszakáig mindenféle megtalálható, függően attól, hol helyezkedik el az adott ingatlan.

Nyugalomra vágyóknak

A balatoni nyaralók gyakorta kerülnek családosok kezébe, egyrészt, mert megengedhetik maguknak a kiadást, másrészt pedig mert már van róla fogalmuk, hol szeretnének üdülőhelyet vásárolni. Egy azonban bizonyos: a gyerekekkel nyaralók sokkal inkább előnyben részesítik a nyugodtabb részeket, mint a turistáktól hemzsegő, éjszakai bulinegyedeket. Így tehát nem meglepő, hogy az általuk választott úticélok közé azok a balatoni városok tartoznak, amik a tó nyugati részén fekszenek, legyen az akár északon vagy délen. Minél messzebb a tömegtől, annál jobb. Keszthely, Balatonfenyves, Fonyód, Balatonboglár közkedvelt résznek számít, hiszen távolabb van a nyüzsgéstől, és látnivalókban is bővelkedik. Nincs is izgalmasabb a gyerekek számára, mint csillagvizsgálóba, múzeumba és kilátóba menni, vagy éppen felülni a balatonfenyvesi Kisvasútra, ami elrepít a csisztapusztai termálfürdőbe, ahol a szülők is kikapcsolódhatnak.

Balatoni ingatlanbörze

